L’istituto Geymonat di Tradate alla Colletta Alimentare: la scuola diventa comunità
Una quindicina di studenti, con i docenti, ha collaborato in quattro supermercati del territorio per la 30ª Giornata Nazionale
Come ogni anno, gli studenti dell’istituto Geymonat di Tradate hanno risposto presente alla Colletta Alimentare. Sabato 14 novembre una quindicina di ragazzi, accompagnati dai loro docenti, ha indossato la pettorina gialla del Banco Alimentare in quattro supermercati di Tradate, Mozzate e Appiano Gentile. Per tutta la giornata hanno accolto i clienti, spiegato il senso dell’iniziativa e riempito scatoloni di alimenti.
L’esperienza rientra anche nel percorso di formazione scuola-lavoro, perché comunicazione, empatia e lavoro di squadra sono competenze che «nessun manuale insegna così bene». Alcuni studenti del quinto anno hanno già deciso di portarla all’esame di maturità.
In tutta Italia sono state raccolte 8.700 tonnellate di alimenti grazie a oltre 160mila volontari. In Lombardia si sono superate le 2mila tonnellate (+2,7% sul 2025), di cui 231 nella provincia di Varese. Il Banco Alimentare ha ringraziato in particolare i tanti giovani presenti. I ragazzi del Geymonat erano tra loro. Perché una scuola che insegna è importante, ma una scuola che educa alla solidarietà e apre le sue porte al territorio fa davvero la differenza.
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