Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell’Iphone: ci sarà il processo

È entrata in pronto soccorso in lacrime ed è uscita con un collare cervicale e 7 giorni di prognosi per le botte prese da una ragazza di qualche anno più “vecchia”: la ferita aveva quasi 16 anni (era minorenne all’epoca dei fatti), tre in meno rispetto alla giovane maggiorenne ora imputata per rapina e lesioni personali.

I fatti, secondo l’impianto accusatorio, affondano le radici nella rivalità in amore e si consumano intorno alle 14.30 del pomeriggio del 7 giugno 2021 fuori dal Centro di Formazione Professionale di via Monte Generoso a Varese, dove la vittima si trovava al termine delle lezioni per mangiare un panino insieme a un’amica. Proprio all’esterno dell’istituto incappa in una studentessa più grande che la accusa di avere contatti con il suo ex fidanzato. Dalla rabbia parte il lancio di una bottiglia di vetro che fortunatamente finisce a vuoto, ma subito dopo l’aggressione fisica prende forma: la ragazza più grande afferra la vittima per i capelli facendola cadere a terra, la colpisce con calci e pugni e le torce il braccio destro.

Mentre la sedicenne è immobilizzata a terra, entra in scena un’amica minorenne della prima aggreditrice (per la quale si procede separatamente) che le strappa di mano l’iPhone: un comportamento che, oltre alle lesioni, qualifica l’episodio come rapina in concorso, aggravata dall’aver commesso il fatto insieme a una minore di 18 anni. Un professore interviene per soccorrere la studentessa e trascinarla al riparo all’interno della scuola; non paga, la 19enne insegue la vittima fino all’infermeria ricominciando a colpirla, finché il dirigente scolastico e un collaboratore non riescono ad allontanarla definitivamente.

Dopo le prime cure ricevute a scuola e il rientro a casa con la madre, la mattina seguente — persistendo forti dolori, in particolare al collo — la giovane si reca al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale “Filippo Del Ponte” di Varese, dove le vengono diagnosticate policontusioni in politrauma con una prognosi di 7 giorni salvo complicazioni.

E nel pomeriggio dell’8 giugno, la ragazza accompagnata sempre dalla parente formalizza la querela presso la Stazione dei Carabinieri di Arcisate, che avviano gli accertamenti interessando per competenza territoriale anche i colleghi di Varese per l’identificazione e l’escussione dei testimoni presenti a scuola.

Parte la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Varese, che dà impulso alle indagini preliminari.

Conclusa l’attività investigativa — basata sugli atti di polizia giudiziaria, sui referti medici e sui verbali di sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti — il pm ha esercitato l’azione penale. All’esito dell’udienza preliminare, non ravvisando estremi per il proscioglimento e ritenendo utili gli elementi probatori raccolti per sostenere l’accusa in dibattimento, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Varese ha emesso il decreto che dispone il giudizio, rinviando a processo l’imputata maggiorenne. La prima udienza si è tenuta venerdì ed è partita con un rinvio al prossimo 19 febbraio.