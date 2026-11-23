Cappotti, giacconi, maglioni, felpe, sciarpe e guanti per bambini e adulti arrivano a Castronno. Sabato 28 novembre, dalle 14.30 alle 17, il mercatino solidale Lo Stendipanni di Mamme in Cerchio si sposta per un pomeriggio nell‘Agorà di Materia, la sede di VareseNews in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro.

I volontari dell’associazione, che ha sede ad Azzate, porteranno una grande quantità di capi invernali e riempiranno la sala. Chi viene a Materia troverà abiti dagli zero anni all’età adulta, usati ma in ottime condizioni. Si potranno acquistare in cambio di una piccolissima offerta (ci sono capi e scarpe anche da 3 o 5 euro). Il ricavato serve prima di tutto ad aiutare chi è in difficoltà economica, poi a finanziare le altre attività dell’associazione, tra cui una scuola di italiano. Sarà l’occasione per pensare anche a qualche piccolo dono in vista del Natale.

L’iniziativa risponde a un bisogno che l’associazione ripete da tempo: allargare il giro delle persone che conoscono il mercatino. «Tante persone arrivano allo Stendipanni, ma ci occorre farne arrivare tante tante di più», spiega Giuliana, la responsabile di Mamme in Cerchio. I volontari sperano che chi viene sabato per la prima volta lo racconti ad altri.

L’appuntamento è sabato 28 novembre, dalle 14.30 alle 17, nell’Agorà di Materia, in via Confalonieri 5, a Castronno.