Una porta chiusa, una discussione che esplode nel giorno del decimo anniversario di matrimonio e un uomo costretto a fare i conti con sé stesso. Parte da qui Lo Stronzo, lo spettacolo che mercoledì 25 novembre alle 18 sarà portato in scena nella Sala consiliare di Sesto Calende in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune e propone un lavoro teatrale che affronta il tema della violenza di genere da una prospettiva insolita, entrando nei meccanismi spesso nascosti che possono segnare una relazione. Protagonisti sono Luca e Lilli: dopo un litigio, lui si ritrova davanti a una porta chiusa e inizia un percorso di consapevolezza sul proprio comportamento e sulla violenza esercitata, spesso senza riconoscerla, all’interno del rapporto di coppia.

Lo spettacolo è curato dal Teatro delle Temperie ed è scritto e interpretato da Andrea Lupo, con aiuto regia di Giovanni Cordì. Gli elementi di scena sono firmati da Matteo Soltanto, mentre le musiche originali sono di D.A.D.D.

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e vuole offrire al pubblico un’occasione di riflessione attraverso il linguaggio del teatro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca comunale di Sesto Calende.