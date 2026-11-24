L’odio social nelle notizie degli incidenti, i gallaratesi contro l’espianto degli organi e Orbàn vista lago
Il podcast di 10 minuti in cui vi raccontiamo le notizie principali, quelle che abbiamo solo noi, quelle che arrivano dai lettori e le curiosità di martedì 24 novembre
Per la rubrica delle notizie originali di Varesenews vi raccontiamo la provincia attraverso i dati di chi ha dato l’assenso e chi no all’espianto degli organi e viene fuori che Gallarate è maglia nera con più della metà dei cittadini che dicono no, perchè? Ascoltate l’altro podcast che vi consigliamo sotto. Nella rubrica dedicata ai lettori e ai social vi parliamo della lettera della sorella di una vittima dell’incidente di qualche notte fa a Vergiate che spiega cosa significa affrontare anche la dimensione dei social quando si soffre per una persona cara, poi vi parliamo di un uomo tornato a casa dopo 3 mesi d’ospedale a seguito di un infarto che lo aveva colto in un supermercato, di un volontario della mensa della Brunella a Varese e di molto altro. Ah, sì. Poi c’è la storia della villa sul lago di Varese che piace a Orban…
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