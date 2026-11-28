Tremila visitatori nella sola giornata inaugurale: sono i numeri che accompagnano il debutto di LOG Lot Of Games Rescaldina, il nuovo centro dedicato al gaming e all’intrattenimento, che ha aperto ufficialmente le porte venerdì 27 novembre, alle ore 18, all’interno del Centro Commerciale Rescaldina.

Galleria fotografica LOG Lot Of Games Rescaldina: 3.000 visitatori all’inaugurazione del nuovo centro divertimenti 4 di 15

Famiglie, ragazzi e gruppi di amici si sono messi in fila davanti all’ingresso, sin dalle ore 15, per scoprire la nuova sala giochi e aggiudicarsi uno dei 60 Golden Ticket, riservati ai primi arrivati e validi per ritirare gratuitamente un maxi Orso Gino.

L’inaugurazione ha segnato il capitolo conclusivo della caccia al tesoro che, nei giorni precedenti, ha coinvolto Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano e Varese, con 60 peluche nascosti sul territorio e indizi pubblicati quotidianamente sui canali social di LOG Lot Of Games.

Complessivamente, sono stati 120 gli Orsi Gino messi in palio tra l’iniziativa nelle città e la giornata di apertura.

A confermare l’interesse per il nuovo centro, anche le oltre 1.800 preiscrizioni raccolte durante la campagna di lancio, che hanno dato diritto a una PlayCard omaggio del valore di 20 euro. Nel corso della serata inaugurale, il pubblico ha inoltre potuto provare gratuitamente i giochi di realtà virtuale.

1.600 metri quadrati tra realtà virtuale, giochi interattivi e arcade

La nuova sede si sviluppa su una superficie complessiva di 1.600 metri quadrati, con una proposta di intrattenimento che combina tecnologia, movimento e socialità. Nelle arene virtuali, indossando appositi visori, i giocatori possono esplorare mondi fantastici, affrontare missioni e collaborare in sfide di squadra, mentre i simulatori VR di ultima generazione permettono di vivere avventure adrenaliniche, dalle montagne russe ai viaggi nello spazio.

Spazio anche a Pixel, il tappeto interattivo composto da piastrelle luminose che cambiano colore, dove velocità, memoria, riflessi e coordinazione vengono messi alla prova attraverso sfide di movimento. Completano l’offerta gli intramontabili videogiochi arcade, capaci di coinvolgere diverse generazioni.

Il centro dispone inoltre di un’area party riservata alle feste di compleanno, con pacchetti che abbinano l’accesso alle attrazioni a una proposta food, per festeggiare in compagnia. L’offerta si rivolge anche alle aziende, con la possibilità di organizzare eventi di team building attraverso attività che stimolano la collaborazione, la comunicazione e lo spirito di squadra, regalando un’esperienza unica.