LOG Lot Of Games Rescaldina: 3.000 visitatori all’inaugurazione del nuovo centro divertimenti
Grande partecipazione all’apertura della sesta sede italiana di LOG Lot Of Games, inaugurata venerdì 27 novembre al Centro Commerciale Rescaldina. Assegnati i 60 maxi Orsi Gino e distribuite oltre 1.800 PlayCard omaggio
Tremila visitatori nella sola giornata inaugurale: sono i numeri che accompagnano il debutto di LOG Lot Of Games Rescaldina, il nuovo centro dedicato al gaming e all’intrattenimento, che ha aperto ufficialmente le porte venerdì 27 novembre, alle ore 18, all’interno del Centro Commerciale Rescaldina.
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Famiglie, ragazzi e gruppi di amici si sono messi in fila davanti all’ingresso, sin dalle ore 15, per scoprire la nuova sala giochi e aggiudicarsi uno dei 60 Golden Ticket, riservati ai primi arrivati e validi per ritirare gratuitamente un maxi Orso Gino.
L’inaugurazione ha segnato il capitolo conclusivo della caccia al tesoro che, nei giorni precedenti, ha coinvolto Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano e Varese, con 60 peluche nascosti sul territorio e indizi pubblicati quotidianamente sui canali social di LOG Lot Of Games.
Complessivamente, sono stati 120 gli Orsi Gino messi in palio tra l’iniziativa nelle città e la giornata di apertura.
A confermare l’interesse per il nuovo centro, anche le oltre 1.800 preiscrizioni raccolte durante la campagna di lancio, che hanno dato diritto a una PlayCard omaggio del valore di 20 euro. Nel corso della serata inaugurale, il pubblico ha inoltre potuto provare gratuitamente i giochi di realtà virtuale.
1.600 metri quadrati tra realtà virtuale, giochi interattivi e arcade
La nuova sede si sviluppa su una superficie complessiva di 1.600 metri quadrati, con una proposta di intrattenimento che combina tecnologia, movimento e socialità. Nelle arene virtuali, indossando appositi visori, i giocatori possono esplorare mondi fantastici, affrontare missioni e collaborare in sfide di squadra, mentre i simulatori VR di ultima generazione permettono di vivere avventure adrenaliniche, dalle montagne russe ai viaggi nello spazio.
Spazio anche a Pixel, il tappeto interattivo composto da piastrelle luminose che cambiano colore, dove velocità, memoria, riflessi e coordinazione vengono messi alla prova attraverso sfide di movimento. Completano l’offerta gli intramontabili videogiochi arcade, capaci di coinvolgere diverse generazioni.
Il centro dispone inoltre di un’area party riservata alle feste di compleanno, con pacchetti che abbinano l’accesso alle attrazioni a una proposta food, per festeggiare in compagnia. L’offerta si rivolge anche alle aziende, con la possibilità di organizzare eventi di team building attraverso attività che stimolano la collaborazione, la comunicazione e lo spirito di squadra, regalando un’esperienza unica.
LOG Lasertag: 400 metri quadrati dedicati alle sfide di squadra
Tra le principali novità della sede di Rescaldina spicca LOG Lasertag, un’arena di 400 metri quadrati dotata di tecnologia Laserforce, dove azione e strategia si incontrano in un’esperienza di gioco dal vivo. Equipaggiati con corpetti luminosi e dispositivi laser, i partecipanti possono scegliere tra sette modalità di gioco, tra cui Zombie, Space Marines e Highlander, ciascuna con obiettivi e dinamiche differenti. L’attrazione si rivolge anche a chi desidera organizzare feste di compleanno ed eventi aziendali di team building.
Prosegue la crescita di LOG Lot Of Games
Dopo Milano, Vimercate, Fiumicino, Genova e Cagliari, Rescaldina rappresenta la sesta tappa del percorso di espansione nazionale del marchio. L’apertura si inserisce nel progetto di rinnovamento del Centro Commerciale Rescaldina, ampliandone l’offerta dedicata al tempo libero.
Il piano di sviluppo di LOG Lot Of Games proseguirà a gennaio 2027 con una nuova apertura a Grugliasco, nell’area metropolitana di Torino.
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