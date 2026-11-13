Lombardia, economia in crescita dell’1,1%. Occupazione in aumento e disoccupazione al 2,8%

L’economia lombarda continua a crescere, sostenuta dalla ripresa dei consumi, dall’accelerazione delle esportazioni e dalla tenuta dei servizi. Nel primo semestre del 2026 l’attività economica regionale è aumentata dell’1,1%, secondo le rilevazioni della Banca d’Italia presentate a Milano, a Palazzo Castiglioni, durante l’incontro promosso con Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. Un quadro di moderata espansione, accompagnato da segnali positivi sul mercato del lavoro, ma anche da investimenti ancora contenuti.

A sostenere la crescita sono stati soprattutto i consumi delle famiglie e le vendite all’estero. La produzione manifatturiera ha registrato un incremento, in particolare nei comparti della meccanica e dell’elettronica, favoriti dalla domanda legata ai processi di innovazione tecnologica.

SEGNO PIÙ PER IL TERZIARIO

Positivo anche il contributo del terziario, con una maggiore vivacità dei servizi informatici e di quelli rivolti alle imprese. «Le stime effettuate dai ricercatori della Sede di Milano della Banca d’Italia collocano la crescita dell’economia della Lombardia attorno all’1 per cento nel primo semestre del 2026», ha spiegato Giorgio Gobbi, direttore della sede milanese dell’istituto, sottolineando il ruolo dell’accelerazione dei consumi e delle esportazioni. (nella foto sopra Giorgio Gobbi)

IL MERCATO DEL LAVORO

Il mercato del lavoro conferma la capacità di tenuta del sistema produttivo regionale. Nei primi sei mesi dell’anno gli occupati sono aumentati dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 2,8%. Migliora anche il reddito delle famiglie lombarde, cresciuto del 3,1% a valori correnti. L’incremento si riduce però allo 0,7% in termini reali, evidenziando come l’andamento dei prezzi continui a limitare il recupero del potere d’acquisto.

INVESTIMENTI

Più prudente il quadro degli investimenti, la cui crescita è rimasta contenuta. Una quota rilevante di aziende ha comunque destinato risorse all’innovazione tecnologica, anche per ridurre i consumi energetici e migliorare l’efficienza produttiva. Proprio la trasformazione digitale rappresenta uno degli elementi centrali dello scenario delineato da Bankitalia. Quasi il 60% delle imprese dichiara di aver introdotto nel corso del 2026 tecnologie di intelligenza artificiale generativa. La diffusione, tuttavia, non coincide ancora con un’integrazione strutturale nei processi produttivi. Nella maggior parte dei casi l’utilizzo rimane sperimentale. Un’indicazione confermata dall’indagine di Confcommercio, secondo cui il 56% delle imprese utilizza l’intelligenza artificiale, ma il 74% segnala la carenza di competenze interne come principale ostacolo alla sua adozione.

LOMBARDIA CHE CONTINUA A CRESCERE

La fotografia della Banca d’Italia restituisce dunque l’immagine di una Lombardia che mantiene un percorso di crescita, grazie alla capacità di esportare, alla domanda interna e alla vitalità dei servizi. La sfida per i prossimi mesi sarà trasformare l’innovazione tecnologica in un aumento stabile della produttività, rafforzando gli investimenti e le competenze delle imprese.