“Lost in Space”, a Gerenzano la musica incontra l’astronomia in un concerto tra note e scienza
Sabato 21 novembre al Teatro San Filippo Neri il Corpo musicale Santa Cecilia propone un viaggio musicale nello spazio, accompagnato dagli interventi scientifici di due fisiche. Sul podio, insieme al maestro Pietro Martinoli, torna il direttore americano Jack Stamp
Il Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano sabato 21 novembre porta sul palco del Teatro San Filippo Neri “Lost in Space – La musica incontra la scienza“, un concerto che unisce linguaggi diversi in un’esperienza unica.
L’appuntamento, con inizio alle 21, vedrà protagonista la formazione gerenzanese diretta dal maestro Pietro Martinoli, affiancato da un ospite speciale: il direttore americano Jack Stamp, che torna a dirigere il Corpo musicale dopo l’esperienza dello scorso novembre. Una collaborazione che rappresenta, come sottolineano gli stessi musicisti, un’importante occasione di crescita e condivisione per tutta la banda.
A rendere particolare la serata sarà anche il contributo scientifico di Caterina Tresoldi e Margherita Bonzini, entrambe fisiche, che accompagneranno il percorso musicale con interventi dedicati all’astronomia. La musica diventerà così il filo conduttore di un racconto che guarda allo spazio, alle stelle e all’universo, alternando esecuzioni e approfondimenti scientifici.
Il concerto avrà anche uno spazio dedicato alla creatività dei più piccoli. All’ingresso del teatro sarà infatti possibile visitare una mostra di disegni e altri elaborati realizzati dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Gerenzano. L’esposizione sarà allestita anche in biblioteca comunale fino al giorno precedente il concerto.
L’iniziativa è organizzata dal Corpo musicale Santa Cecilia con il sostegno di Lions International e il patrocinio del Comune di Gerenzano.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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