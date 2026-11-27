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Una serata per parlare di Aids e di malattie sessualmente trasmesse. La organizza Avis Comunale Varese insieme ad Avis Sovracomunale Medio Varesotto. L’appuntamento è per martedì 1 dicembre alla Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. Il titolo è “Ripensare. Ricostruire. Risorgere”.

L’iniziativa fa parte delle celebrazioni per i 75 anni di attività di Avis Varese. L’associazione vuole così allargare il proprio impegno: non solo la promozione del dono del sangue e della solidarietà, ma anche l’informazione sui temi della salute e sui corretti stili di vita.

Secondo gli organizzatori l’Aids resta un tema di attualità, ma negli ultimi anni se ne parla meno di un tempo, sia sui media sia nel dibattito pubblico. I numeri dicono che il problema non è scomparso.

Secondo gli ultimi dati del Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità, riferiti al 2024, in Italia le nuove diagnosi di infezione da HIV sono state 2379, pari a 4 nuovi casi per 100.000 residenti, e sono stati notificati 450 nuovi casi di AIDS. La maggioranza delle nuove diagnosi è attribuibile a rapporti sessuali, che costituiscono l’87,6% di tutte le segnalazioni. Resta inoltre troppo alta la quota di persone a cui l’infezione viene diagnosticata tardivamente, cioè quando il sistema immunitario è già compromesso.

Il programma

Il ritrovo è alle 20.30. Alle 20.45 è previsto il saluto di Angelo Bianchi, presidente di Avis Comunale Varese. Alle 20.55 Vincenzo Saturni aprirà l’incontro.

Alle 21 il professor Paolo Antonio Grossi, professore senior dell’Università dell’Insubria e second opinion nazionale per il Centro nazionale trapianti, presenterà gli aggiornamenti sulle malattie sessualmente trasmissibili, con un focus particolare sull’Aids.

Alle 21.30 la dottoressa Eugenia Trotti, docente di Psicologia clinica alla Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria, parlerà dei comportamenti a rischio.

Alle 22 il dottor Vincenzo Saturni, dirigente medico del Servizio trasfusionale di Varese e vicepresidente di Avis Sovracomunale Medio Varesotto, spiegherà il rapporto tra malattie sessualmente trasmissibili e donazione di emocomponenti. È un tema centrale per chi dona il sangue e per la sicurezza delle trasfusioni.

Alle 22.30 ci saranno il dibattito con il pubblico e le conclusioni.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.