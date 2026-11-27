Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

L’Ottica Sordi di Castiglione Olona ha ottenuto da Regione Lombardia l’attestazione di “Attività storica”, il riconoscimento riservato alle realtà che da oltre quarant’anni operano nello stesso luogo. Un traguardo che racconta una storia di famiglia, passione e lavoro artigianale, portata avanti nel tempo da generazioni. A ripercorrerla è Barbara Sordi, oggi alla guida del negozio.

Le origini dell’attività risalgono agli zii del padre di Barbara, che producevano occhiali in corno e celluloide. Il padre, Franco Sordi, aveva iniziato affiancandoli, specializzandosi poi nella realizzazione di campionature per un’azienda produttrice di acetati. Un lavoro particolare, che richiedeva competenza e attenzione: «Vedere un colore su una grande lastra è una cosa, vederlo poi realizzato sul frontale di un occhiale è completamente diverso», racconta Barbara.

Da lì sono arrivate le prime richieste da parte degli agenti, interessati non soltanto alle campionature dei materiali ma anche ai modelli di occhiali. L’attività ha così iniziato ad affiancare alla produzione anche la vendita. Quando gli zii, ormai anziani, hanno lasciato il lavoro, Franco è rimasto alla guida dell’attività, coinvolgendo anche la moglie Wilma. È nata così una vera e propria gestione familiare.

Erano anni in cui gli occhiali venivano realizzati interamente a mano. «Si faceva tutto in laboratorio: dalle fresature al montaggio delle cerniere, fino alla lucidatura nei buratti. Ogni passaggio richiedeva tempo e manualità». In fondo al negozio Barbara conserva ancora i vecchi strumenti utilizzati dal padre, testimonianza concreta di quel lavoro artigianale che ha segnato le origini dell’attività.

Il suo percorso, inizialmente, sembrava destinato a prendere un’altra direzione. Dopo il liceo linguistico, il sogno era quello di diventare hostess, ma nel frattempo aveva cominciato a dare una mano in negozio il sabato. Il lavoro a diretto contatto con i clienti l’hanno conquistata. Ha quindi scelto di frequentare la scuola di ottica, entrando stabilmente nell’attività all’inizio degli anni Novanta. Dopo la scomparsa del padre ha deciso di proseguire da sola, raccogliendone l’eredità professionale e mantenendo viva la tradizione di famiglia.

Uno degli aspetti che ancora oggi contraddistingue l’Ottica Sordi è la presenza di un laboratorio interno. «Io monto tutti gli occhiali», spiega Barbara, sottolineando l’importanza di seguire direttamente ogni fase della lavorazione. Le lenti arrivano da un’azienda specializzata ma il loro inserimento nella montatura viene effettuato in negozio, attraverso un sistema che consente di misurare e centrare correttamente lo sguardo del cliente.

Anche la tecnologia ha fatto il suo ingresso in laboratorio, senza però sostituire la competenza di chi lavora. Di recente Barbara ha acquistato una mola computerizzata che permette di ridurre notevolmente i tempi di lavorazione. «Oggi può capitare che un cliente arrivi il sabato mattina con un occhiale rotto e riesca ad averlo nuovamente pronto mentre prende un caffè». Il negozio dispone inoltre di una sala visite dedicata ai controlli della vista e di un sistema computerizzato per la centratura delle lenti. Insomma, un’attività storica ma al passo con i tempi.

La qualità resta un principio fondamentale anche nella scelta delle montature. Barbara predilige prodotti riconoscibili, curati nei dettagli e realizzati con materiali di qualità, anche quando questo significa proporre un prezzo più alto. «Dietro il costo di una montatura ci sono la materia prima, la lavorazione e tanti passaggi manuali che fanno la differenza». Una filosofia che affonda le radici nell’insegnamento ricevuto dal padre: «Mi ha sempre trasmesso l’idea che non bisogna per forza vendere un occhiale per incassare dei soldi, ma puntare alla soddisfazione del cliente».

È questo l’approccio che Barbara cerca di mantenere ogni giorno: spiegare alle persone quale sia la soluzione più adatta alle loro esigenze, anche quando si tratta di un prodotto più semplice ed economico, lasciando poi al cliente la libertà di scegliere.

Un’attenzione che riguarda anche il modo in cui si considera e si indossa un paio di occhiali. «Abbiamo le scarpe per andare nel bosco, quelle per un matrimonio e quelle per fare sport. Gli occhiali invece spesso sono uno solo, sempre quello: ce l’abbiamo sul naso 365 giorni all’anno». Da qui l’importanza di sceglierli con cura, perché diventano parte integrante dell’immagine di una persona. «Quando incontro qualcuno guardo il viso, non le scarpe – dice sorridendo – L’occhiale dà personalità al volto e rappresenta chi lo indossa, proprio come un capo di abbigliamento».

Anche il riconoscimento di Regione Lombardia ha richiesto un lavoro di ricostruzione della storia dell’attività. Non è stato sufficiente dimostrare che la partita Iva fosse aperta da oltre quarant’anni: per ottenere l’attestazione è stato necessario recuperare vecchie planimetrie e fotografie dei locali, documentando come si presentavano in passato e come sono oggi. L’obiettivo era dimostrare che il negozio non aveva mai cambiato sede e che l’attività era proseguita senza interruzioni.

Per molti anni l’ottica Sordi è stata conosciuta soprattutto attraverso il passaparola, anche perché non disponeva di una vera vetrina affacciata sulla strada. Oggi il negozio è più visibile, ma il legame con la clientela storica resta uno degli aspetti più significativi della sua storia. «Ci sono persone che vengono ancora qui da tanti anni e che continuano a chiedermi come sta mia mamma», racconta Barbara. Un rapporto che va ben oltre la semplice vendita di un paio di occhiali e che, forse più di ogni attestazione, restituisce il valore di un’attività che da generazioni fa parte della vita del territorio.

«Voglio dedicare questo riconoscimento a mio padre – conclude Barbara Sordi – E’ grazie a lui se oggi l’attività a cui ha dedicato tanto tempo e impegno esiste ancora e viene riconosciuta per il suo valore, non solo da Regione Lombardia con questo attestato, ma soprattutto dalla stima e dalla fiducia dei nostri clienti».