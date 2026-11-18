Luca Spada, 53 anni, è il fondatore di Eolo, la società che dal 2006 porta la connettività a banda larga wireless nei territori italiani rimasti esclusi dalla copertura tradizionale. Nato ad Angera, ha vissuto vent’anni a Malgesso, piccolo comune della provincia di Varese di poco meno di mille abitanti. Da quella condizione di isolamento infrastrutturale nasce la sua passione per le telecomunicazioni, coltivata prima con Skylink, poi con l’esperienza in I.NET e infine con la fondazione di Eolo, diventata sotto la sua guida il quinto operatore nazionale di telecomunicazioni. Ha lasciato l’azienda nel 2021, dopo averla portata a 750mila clienti e 250 milioni di euro di fatturato.

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Luca Spada, partiamo dalle origini: dove è nato e dove è cresciuto?

«Sono nato ad Angera, sul Lago Maggiore, nel dicembre del 1973. Ho vissuto per vent’anni a Malgesso, un piccolo paese della provincia di Varese che a quei tempi contava meno di mille abitanti. Amo definirmi un “diviso infrastrutturale”: lì non c’era praticamente nulla, solo una piccola drogheria. Da ragazzo, affamato di informatica e di telecomunicazioni, dovevo prendere la bicicletta e andare nel paese vicino, Brebbia, anche solo per comprare una rivista. Da quelle letture è nata la mia prima avventura, Skylink, e da lì tutto il resto».

Da dove nasce la scintilla della sua passione per l’informatica?

«Avevo dieci anni. Mio padre era uno smart worker ante litteram e a casa avevamo prima il telex, poi il fax: strumenti che oggi le nuove generazioni non conoscono nemmeno di nome, ma che allora rappresentavano i primi rudimentali sistemi per comunicare a distanza. Quella possibilità mi affascinava enormemente. Quando arrivarono il primo computer e i primi modem, la passione si è consolidata. Nel 1992 mi iscrissi al Politecnico di Milano in ingegneria delle telecomunicazioni. Lì ebbi il primo accesso a Internet grazie alle aule informatiche, poi nel 1994 feci un viaggio negli Stati Uniti all’università di Santa Barbara e lì ho visto da vicino cosa stava nascendo con la Rete. Rientrato a casa, ho aperto Skylink, la banca dati amatoriale con cui ho attivato tra i primi indirizzi di posta elettronica in Italia».

Come si è sviluppato il percorso da Skylink fino alla nascita di Eolo?

«Tutto è partito da Varese, prima in un appartamento in centro città, poi in spazi periferici più grandi fino ad arrivare a Milano. Allora Skylink era partner di I.NET, che venne quotata in Borsa nell’aprile del 2000: uno degli eventi più importanti della mia vita imprenditoriale. Subito dopo ho fondato NGI, Net Gamers Italia, dedicata ai videogiochi in rete, che nel tempo ha iniziato a offrire anche servizi di connettività. Eolo nasce nel 2006 da un’esigenza personale: portare Internet a casa mia, a Casciago, in pieno digital divide. Telecom aveva sviluppato la ADSL solo nelle grandi città, lasciando scoperti i piccoli centri. Su ottomila comuni italiani, la banda larga era arrivata in circa duecento: settemilaottocento erano rimasti fuori, ed è lì che Eolo è nata e cresciuta».

Qual è il suo luogo del cuore e cosa del territorio varesino l’ha influenzata di più?

«Il Campo dei fiori senza alcun dubbio. È la montagna che ha cambiato la mia vita. Quello che mi colpisce di più della nostra provincia è la grande operosità e la concentrazione di imprese. All’inizio mi ha dato l’opportunità di sviluppare il business delle mie prime attività, avendo tante realtà così vicine. Uso sempre il Campo dei Fiori come spartiacque: a sud c’è un’area fortemente industrializzata, densamente popolata, con tutti i problemi di traffico e inquinamento che ne conseguono; a nord iniziano le Prealpi, un territorio straordinario per le attività outdoor, che oggi vivo con passione grazie alla bicicletta. È una provincia molto completa: laghi, fiumi, montagne. Girando il mondo, resto convinto che l’Italia sia il paese più bello, per la varietà di ambienti e bellezze naturali concentrate in un territorio tutto sommato piccolo».

A proposito di momenti importanti e della montagna che rapporto ha avuto con questa oltre agli aspetti lavorativi?

«C’è stato un fatto che mi ha fatto cambiare parte della mia vita. Ero al Campo dei Fiori con mia moglie e mia figlia, che allora aveva poco meno di dieci anni e aveva appena iniziato ad allenarsi nell’atletica leggera. Mi sfidò a una corsa su un prato. Avevo trentanove anni e negli anni precedenti, abbandonato lo sport per dedicarmi alle prime attività imprenditoriali, avevo preso un chilo l’anno. A metà prato mia figlia era già arrivata, io ansimavo dietro. Fu una delle sconfitte più nette della mia vita e, vicino alla classica crisi di mezza età, capii che dovevo rimettermi in ordine. Scoprii anche di essere fortemente intollerante al lattosio. Ho iniziato a correre, a nutrirmi meglio, e ho ritrovato un’energia enorme, fondamentale in un periodo in cui Eolo cresceva a ritmi vertiginosi e ogni anno bisognava reinventare l’azienda da zero».

Che ruolo ha avuto il territorio nella nascita tecnica di Eolo?

«Un ruolo decisivo. Le tecnologie radio richiedono che le antenne si vedano in visibilità ottica, e dal tetto di casa mia a Casciago non c’era visibilità diretta con I.NET, che era già mio cliente per la banda larga. Triangolando con una montagna in posizione dominante, che vedeva entrambi i punti, sono riuscito a realizzare il primo collegamento piazzando un’antenna proprio sul Campo dei Fiori».

Che numeri ha raggiunto Eolo sotto la sua guida?

«In poco più di quindici anni, fino al 2021, l’azienda è diventata il quinto operatore nazionale di telecomunicazioni, con 750mila clienti in tutta Italia, 250 milioni di euro di fatturato, circa 750 dipendenti diretti e 2.500 partner sul territorio. Siamo stati il primo unicorno italiano (oltre un miliardo di valore, ndr) delle telecomunicazioni e l’unica azienda del settore nata davvero da zero, senza un progetto industriale alle spalle o una realtà statale: è cresciuta cliente dopo cliente, ripetitore dopo ripetitore».

Cosa significa per lei il successo?

«Lo declino in due modi. A livello personale, è aver raggiunto uno scopo, un sogno perseguito, aver realizzato qualcosa che ha dato grande gratificazione e ha lasciato un segno nel tempo, magari migliorando anche la qualità della vita delle persone. Verso l’esterno, spero di aver contribuito a dare idee, suggestioni, un modo di operare che altre persone possano prendere come spunto per costruire i propri progetti e inseguire i propri sogni».

C’è un episodio che racconta bene la sua idea di dedizione al lavoro?

«Più che un episodio, direi un principio: essere estremamente attenti al dettaglio e totalmente concentrati, dal momento in cui ci si sveglia a quello in cui si va a letto, sul progetto che si vuole realizzare. Serve dedizione, focalizzazione, quasi un’ossessione, ma tutto questo deve nascere da una competenza maturata nel tempo. Sono riuscito a fare quello che ho fatto con Eolo perché da giovane ho passato probabilmente quindicimila ore a programmare, a imparare i linguaggi di programmazione e il networking. Senza quella base, non avrei avuto gli strumenti per farlo».

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