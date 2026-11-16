Luci, ombre ed emozioni: a Saronno una serata del Gruppo Fotografico Agorà con il fotografo Luca Calcaterra
Lunedì 16 novembre alle 21 alla Fondazione Casa di Marta una serata dedicata alla fotografia di ritratto. Ingresso libero
Il Gruppo Fotografico Agorà di Saronno organizza per questa sera, lunedì 16 novembre alle 21, un incontro con il fotografo Luca Calcaterra.
La serata – che si terrà negli spazi della Fondazione Casa di Marta, in via Petrarca 1 – sarà dedicata in particolare alla fotografia di ritratto, strettamente legata all’identità fotografica dell’autore. Calcaterra mostrerà come la propria visione artistica influenzi l’intero processo creativo: dalla relazione con il soggetto alla scelta degli strumenti, fino alla realizzazione dello scatto finale.
Un approccio, quello di Calcaterra, che affonda le radici nella ricerca di un equilibrio tra luci e ombre e nella capacità di entrare in sintonia con le persone ritratte. «Ho scoperto di poter amplificare, tramite la macchina fotografica, la mia empatia, così da riuscire a cogliere aspetti che rendono l’uomo unico», racconta il fotografo, che descrive la propria identità artistica come qualcosa in continua evoluzione, modellata dalle emozioni e dall’ambiente circostante.
Nei suoi scatti il nero occupa uno spazio importante, ma lascia sempre emergere uno spiraglio di luce. Le sue immagini danno forma a figure oniriche e talvolta deliranti, capaci di suscitare interrogativi più che offrire risposte. «Perché in fondo è questo il compito di ogni artista: porre domande e andarsene», spiega Calcaterra.
L’appuntamento è aperto a tutti.
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