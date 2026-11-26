Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Al Sacro Monte di Varese le festività natalizie portano nuove illuminazioni lungo il borgo e il percorso sacro. Dal 16 dicembre tutte le cappelle saranno dotate di illuminazione serale, come annunciato dall’arciprete don Eros Monti.

Già dal 5 dicembre, inoltre, si accenderanno le luci nei sottopassi, sulla fontana e sul campanile grazie all’impegno del gruppo lucine e dell’associazione Amici del Sacro Monte.

Accanto agli allestimenti luminosi trova spazio anche il contributo degli studenti: «Nei sottopassi saranno esposti i lavori delle scuole, che quest’anno hanno scelto il tema del rispetto» sottolinea Cristina Platonici, dell’associazione Amici del Sacro Monte.

Il programma prosegue con una serie di appuntamenti musicali e liturgici fino alle porte del Natale. Nelle domeniche del 15, 22 e 29 novembre è previsto il concerto organistico al termine della messa delle 16.30.

Sabato 6 dicembre è in calendario l’appuntamento «Note di luce», a cura dell’associazione organistica, mentre domenica 13 dicembre si terrà l’inaugurazione del campanile. La rassegna si chiuderà domenica 20 dicembre con l’esibizione dei cori natalizi dopo la messa, preceduta da uno spettacolo.