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Il teatro entra a scuola per parlare di violenza di genere e sensibilizzare le nuove generazioni. Venerdì 27 novembre, dalle 10 alle 13, l’Aula Magna dell’Istituto L. Einaudi di Varese ospiterà il reading teatrale «Lucia, una vita violata», promosso dallo SPI CGIL di Varese attraverso il Coordinamento Donne, con il contributo della FLC CGIL e della Camera del Lavoro di Varese.

L’iniziativa si inserisce nelle manifestazioni organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e punta a coinvolgere direttamente gli studenti in una riflessione sulle diverse forme di violenza e sulle radici culturali delle discriminazioni.

Lo spettacolo, tratto dal libro «Il treno sta per arrivare» di Annamaria Tagliaretti, sarà portato in scena dalla Compagnia delle donne del Coordinamento Donne SPI CGIL Novara VCO, con la regia di Patrizia Martini e l’accompagnamento musicale, alla chitarra e alla voce, di Enrico Vasconi.

La mattinata si aprirà con il saluto di Oriella Riccardi, responsabile del Coordinamento Donne SPI Varese. Al termine del reading è previsto un momento di confronto con gli studenti e il pubblico, curato dal Centro antiviolenza EOS, con la partecipazione della dottoressa Clara Baldin.

«Tutto lo SPI, insieme alla CGIL, è impegnato nella promozione di una cultura contro la violenza di genere – sottolinea Giacomo Licata, segretario generale dello SPI CGIL di Varese – Una violenza che purtroppo può insinuarsi sotto diverse forme: anche nel negare spazi di confronto, anche nel non ascoltare, anche nel non preoccuparsi del fatto che molto spesso, mentre noi uomini siamo fuori per i nostri impegni, a casa ci sono le donne a farsi carico del lavoro di cura verso i figli, gli anziani e le persone non autosufficienti».

Per il sindacato, la scuola rappresenta un luogo fondamentale da cui partire per costruire una cultura diversa, fondata sul rispetto e sulla parità.

«Siamo felici di aver portato questo tema, con questo spettacolo, dentro una scuola – sottolinea la segreteria dello SPI CGIL di Varese – perché riteniamo che sia proprio alle giovani generazioni che bisogna rivolgersi».

L’obiettivo è offrire alle ragazze e ai ragazzi strumenti di consapevolezza per riconoscere e contrastare non soltanto la violenza fisica, ma anche i linguaggi, gli atteggiamenti e gli stereotipi che alimentano la discriminazione di genere.