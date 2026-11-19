Gli auguri erano così originali e personali da meritare una telefonata di ringraziamento. Poi è arrivata la sorpresa: a scriverli era stata un’intelligenza artificiale. Luciano Landoni ha raccontato di essere partito proprio da qui, da un messaggio ricevuto per il suo settantesimo compleanno, per cominciare a interrogarsi più a fondo sulla rivoluzione digitale. Quelle parole, generate con Gemini, sembravano conoscere le sue passioni, il suo carattere, persino i suoi modi di dire. Lo stupore ha lasciato spazio all’inquietudine. E alla voglia di capire.

Questo episodio ha accompagnato il pubblico dentro la serata di mercoledì 18 novembre a Materia, dedicata al libro Umano, non umano, chi può dirlo? Riflessioni di un curioso non esperto sulla rivoluzione digitale in generale e sull’intelligenza artificiale in particolare, pubblicato da La Memoria del Mondo. A moderare l’incontro è stato Tommaso Magoga, che ha guidato il confronto tra domande, riferimenti al cinema e battute calcistiche. Un richiamo è tornato più volte nelle parole dell’autore: «Non deleghiamo allo strumento la facoltà di pensiero».

Giornalista economico e storico d’impresa, Landoni ha chiarito subito il punto di osservazione scelto: «Sono una persona curiosa che vive il suo tempo e cerca di viverlo con consapevolezza». A interessarlo sono soprattutto le conseguenze dei cambiamenti tecnologici sul lavoro, sulle relazioni e sulla capacità di scegliere. Nella sua lettura, la velocità della trasformazione rischia di superare la nostra capacità di comprenderla, lasciandoci utilizzare ogni giorno strumenti dei quali fatichiamo a riconoscere l’influenza.

Il messaggio di compleanno è diventato così un esempio concreto di una questione più ampia. Quanto siamo disposti a mettere in discussione una risposta che ci piace, ci rassicura e ci fa sentire capiti? Landoni ha insistito sulla capacità delle conversazioni con l’intelligenza artificiale di sedurre attraverso parole suadenti e complimenti. Il rischio, ha osservato, è abbassare le difese critiche proprio mentre ci sembra di avere trovato un interlocutore particolarmente attento.

Per esplorare questa ambiguità, l’autore ha dialogato due volte con ChatGPT, riportando gli scambi nel libro. Durante l’incontro ne ha letto alcuni passaggi, compreso quello in cui il sistema risponde alle sue provocazioni da tifoso interista definendole «un perfetto esempio di metafisica nerazzurra». Una risposta capace di giocare con l’ironia, l’appartenenza calcistica e i riferimenti culturali dell’interlocutore. Landoni ha ammesso di essere rimasto colpito «per l’arguzia, l’ironia, la profondità» delle risposte ricevute. Proprio questa brillantezza, secondo lui, rende necessario interrogarsi sul rapporto che si sta costruendo con la macchina.

La domanda riguarda anche gesti molto più ordinari. Per parlarne, Landoni ha ricordato una fotografia di due innamorati seduti vicini, entrambi intenti a guardare il proprio telefono. Eliminando digitalmente gli apparecchi dall’immagine, emergeva la distanza tra due persone fisicamente a contatto, ma rivolte altrove. «È uno strumento al nostro servizio o siamo noi schiavi di quello strumento?», ha chiesto. Nel passaggio dal «cogito ergo sum» al «digito ergo sum» ha condensato la sua preoccupazione: abituarsi a cercare una risposta pronta può diventare un modo per sottrarsi alla fatica di elaborarne una propria.

Una parte importante del confronto ha riguardato la scuola. «Dobbiamo ripartire da una formazione continua, cioè aiutare le persone a migliorare», ha sostenuto Landoni. Richiamando la maieutica socratica, ha indicato un compito preciso per il sistema educativo: aiutare i giovani a riconoscere talenti, aspirazioni e desideri, dando loro gli strumenti per svilupparli. La competenza tecnica, nel suo ragionamento, deve accompagnarsi alla capacità di guardare oltre il singolo problema.

Il collegamento con il lavoro è arrivato attraverso i riferimenti agli imprenditori Riccardo Comerio e Maurizio Carminati, citati nel libro e richiamati durante la serata per la richiesta di giovani capaci di pensare autonomamente. Saper ottenere una risposta da un programma lascia aperte altre questioni: comprenderla, discuterla, capire se risponde davvero al problema che si ha davanti. È su questo terreno che Landoni ha collocato il valore della formazione.

Dal pubblico sono arrivate anche domande sul potere delle grandi società tecnologiche e sulla possibilità delle istituzioni di intervenire. Su questo punto l’autore ha espresso un forte scetticismo, legato alla concentrazione di risorse economiche e capacità di condizionamento. Alla preoccupazione ha affiancato un invito alla responsabilità personale: continuare a informarsi, confrontare le fonti e chiedere il senso delle cose, senza accettare passivamente la realtà così come viene presentata.

Nel confronto finale Landoni ha chiarito anche il proprio atteggiamento verso le opportunità offerte dalla tecnologia, riconoscendo il valore delle applicazioni in ambito biomedico e degli strumenti che facilitano il lavoro e la vita quotidiana. Il criterio proposto è rimasto lo stesso per tutta la serata: «Secondo me l’importante è che questo progresso tecnologico non venga abbinato a un regresso mentale di chi lo usa».

La curiosità, da cui era nato il libro, è diventata anche il messaggio affidato ai lettori e al pubblico di Materia: «Non smettete mai di essere curiosi, cercate sempre di informarvi, non fidatevi mai di quello che leggete, cercate di leggere e di attingere a più fonti e mettetevi sempre in gioco». Un esercizio quotidiano, che per Landoni comincia da una domanda semplice: perché?