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Come si vive oggi in Ucraina? Quali sono le difficoltà quotidiane di una popolazione alle prese con la guerra e quali le speranze per il futuro? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Testimonianze della società civile italiana in Ucraina”, in programma lunedì 30 novembre alle 21 a Materia.

Una serata dedicata a conoscere più da vicino la realtà ucraina attraverso esperienze, racconti e testimonianze di chi ha avuto modo di entrare in contatto con il Paese e con la sua popolazione. L’obiettivo è offrire uno sguardo che vada oltre le notizie dal fronte, per approfondire la vita quotidiana delle persone, lo sforzo collettivo della società civile e le prospettive di un Paese che, nonostante le difficoltà, cerca di costruire il proprio futuro.

Tra i protagonisti dell’incontro ci saranno Giovanni Zenga, un rappresentante degli scout di Busto Arsizio e alcuni amministratori locali, che contribuiranno alla riflessione con le proprie esperienze e testimonianze.

Nel corso della serata sono previsti anche contributi video e interventi da remoto, che permetteranno di ascoltare ulteriori voci e punti di vista direttamente legati alla realtà ucraina.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.