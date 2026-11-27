L’Ucraina raccontata dalla società civile: a Castronno una serata di testimonianze e riflessioni
Lunedì 30 novembre alle 21 un incontro a Materia per raccontare la vita quotidiana, le difficoltà e le speranze di un Paese segnato dalla guerra
Come si vive oggi in Ucraina? Quali sono le difficoltà quotidiane di una popolazione alle prese con la guerra e quali le speranze per il futuro? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Testimonianze della società civile italiana in Ucraina”, in programma lunedì 30 novembre alle 21 a Materia.
Una serata dedicata a conoscere più da vicino la realtà ucraina attraverso esperienze, racconti e testimonianze di chi ha avuto modo di entrare in contatto con il Paese e con la sua popolazione. L’obiettivo è offrire uno sguardo che vada oltre le notizie dal fronte, per approfondire la vita quotidiana delle persone, lo sforzo collettivo della società civile e le prospettive di un Paese che, nonostante le difficoltà, cerca di costruire il proprio futuro.
Tra i protagonisti dell’incontro ci saranno Giovanni Zenga, un rappresentante degli scout di Busto Arsizio e alcuni amministratori locali, che contribuiranno alla riflessione con le proprie esperienze e testimonianze.
Nel corso della serata sono previsti anche contributi video e interventi da remoto, che permetteranno di ascoltare ulteriori voci e punti di vista direttamente legati alla realtà ucraina.
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Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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