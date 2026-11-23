L’Arma dei Carabinieri di Luino ha celebrato la sua patrona, la Virgo Fidelis, unendo alla ricorrenza religiosa e istituzionale il benvenuto ufficiale al nuovo comandante della Compagnia, il capitano Loris Coppola. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di sabato 21 novembre, richiamando in città le autorità civili, i corpi d’arma e le realtà associative del territorio.

L’iniziativa è stata promossa dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata al Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare Roberto Ticli. Il programma si è aperto alle 18 con la Santa Messa nella chiesa Prepositurale dei Santissimi Pietro e Paolo, un momento di raccoglimento legato allo storico motto dell’Arma, “Nei secoli fedele”.

L’omaggio al Monumento al Carabiniere

Al termine della funzione religiosa, i partecipanti si sono spostati in corteo fino al Monumento al Carabiniere, opera dello scultore Franco Puxeddu. Qui si è tenuto il momento più solenne della serata, con la deposizione di una corona d’alloro e gli onori resi ai Caduti alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali.

La presenza dell’Amministrazione comunale

Folta la delegazione del Comune di Luino, guidata dal vicesindaco Alessandro Casali insieme al presidente del Consiglio comunale Davide Cataldo, agli assessori Paolo Gobbato e Vincenzo Liardo e al consigliere comunale e provinciale Franco Compagnoni.

«È stato per me un onore partecipare, in rappresentanza del sindaco e dell’Amministrazione comunale, a questa significativa ricorrenza – ha sottolineato Alessandro Casali, vicesindaco di Luino –. La Virgo Fidelis rappresenta non soltanto un momento di raccoglimento e di devozione per l’Arma dei Carabinieri, ma anche un’occasione per rinnovare il nostro riconoscimento verso donne e uomini che ogni giorno, con dedizione, professionalità e senso del dovere, sono al servizio della comunità».

Il vicesindaco ha poi rimarcato l’importanza del presidio territoriale: «La loro presenza costante sul territorio costituisce un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e un presidio di sicurezza, vicinanza e fiducia. A loro va il nostro sincero ringraziamento, con la consapevolezza che il rapporto di collaborazione tra l’Arma e le istituzioni locali rappresenta un valore prezioso per tutta la comunità luinese. Un saluto e un augurio di buon lavoro anche al nuovo capitano Loris Coppola, con il quale auspichiamo di proseguire un rapporto di proficua collaborazione nell’interesse della nostra città».

Sulla stessa linea il presidente del Consiglio comunale Davide Cataldo, che ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri da parte di tutta l’assemblea civica per l’opera quotidiana svolta sul territorio e per la costante vicinanza dimostrata alle istituzioni.

Il benvenuto al capitano Loris Coppola

La celebrazione ha rappresentato l’occasione ideale per accogliere ufficialmente in città il nuovo capitano Loris Coppola. Nel suo intervento, l’ufficiale ha espresso profonda vicinanza alla popolazione, spiegando come l’eroismo del passato si traduca oggi nell’impegno quotidiano dei militari, con le stazioni che restano un rifugio sicuro sotto ogni campanile d’Italia.

Coppola ha evidenziato il valore della rassicurazione sociale offerta dai carabinieri, figure di riferimento con cui i cittadini possono condividere consigli e sentirsi protetti. Un lavoro spesso invisibile che tiene unito il tessuto della società, dalle sponde del Lago Maggiore fino alle valli del Verbano, accompagnato dal ringraziamento corale di tutti i presenti alle donne e agli uomini in divisa.