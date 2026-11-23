La maggiore età non è soltanto un traguardo anagrafico, ma anche l’inizio di una nuova responsabilità nei confronti della comunità. È questo il messaggio lanciato ai giovani che hanno preso parte al battesimo civico che si è svolto ieri a Luino, nelle sale di Palazzo Verbania, dove alcuni ragazzi e ragazze che hanno compiuto 18 anni sono stati protagonisti di una cerimonia simbolica insieme ai familiari.

Un momento pensato per celebrare il passaggio all’età adulta e l’ingresso a pieno titolo nella vita democratica della città, con il riconoscimento dei diritti e dei doveri che accompagnano la cittadinanza attiva.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Andrea Pellicini, il presidente del Consiglio comunale Davide Cataldo, l’assessore alle Politiche giovanili Roberta Longhi e il consigliere comunale ed ex sindaco Enrico Bianchi. Sono intervenuti anche il consigliere provinciale Franco Compagnoni, la consigliera comunale Simona Ronchi e Caterina Franzetti, già assessore ai Servizi sociali della città di Luino.

Nel suo intervento, il sindaco Pellicini ha rivolto ai giovani alcuni consigli per affrontare il nuovo percorso da cittadini maggiorenni, soffermandosi in particolare sul valore dell’impegno personale e del senso civico. Il primo cittadino ha richiamato anche la figura del giudice Giovanni Falcone, proponendo ai ragazzi una riflessione sul suo pensiero e sull’importanza del contributo di ciascuno alla vita della società.

In particolare, ha ricordato le parole attribuite a Falcone: «Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, nello spirito del bene e dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati per avviarsi serena verso un cammino migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere».

Un messaggio che ha fatto da filo conduttore alla cerimonia, sottolineando come la partecipazione alla vita della comunità passi anche attraverso gesti quotidiani, rispetto delle regole e consapevolezza delle proprie responsabilità.

Ai diciottenni presenti sono stati consegnati in dono una copia della Costituzione italiana e un block notes della Camera dei Deputati, offerti dalle autorità intervenute. Due simboli che richiamano il valore delle istituzioni e il ruolo che ogni cittadino può avere nella vita democratica del Paese.

La mattinata è proseguita con un momento musicale affidato alla Musica Cittadina, che ha eseguito l’inno nazionale e alcuni brani alla presenza anche dell’assessore della Comunità Montana Ivan Vargiu e dell’assessore Vincenzo Liardo.