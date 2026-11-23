Domenica 29 novembre alle 16 il Teatro Sociale ospita un incontro a ingresso libero promosso da Rotary e Lions con Francesca Boldrini, Mauro Della Porta Raffo e i ragazzi delle scuole superiori

Luino celebra Piero Chiara a quarant’anni dalla scomparsa con uno spettacolo fatto di racconti, ricordi personali e filmati inediti. L’appuntamento, promosso dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano insieme al Lions Club Luino, è in programma domenica 29 novembre alle 16 al Teatro Sociale, con ingresso libero.

Protagonista del pomeriggio sarà il documentarista e storico della televisione Luca Martera, autore da oltre venticinque anni per la Rai, che porterà in scena un “documentario dal vivo” della durata di quasi due ore per esplorare l’eredità letteraria e umana dello scrittore luinese.

Filmati rari e ospiti sul palco del Teatro Sociale

L’evento si inserisce in un mese di attività del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano. «Un programma che ha intrecciato solidarietà, prevenzione sanitaria, approfondimento culturale e valorizzazione della storia locale – spiega Paolo Buonfino, presidente del club –. Un percorso che interpreta concretamente la vocazione rotariana al servizio della comunità, attraverso progetti e collaborazioni con associazioni, istituzioni e realtà del territorio».

Sul palco, accanto a Luca Martera, saliranno due testimoni diretti della vita dello scrittore: Francesca Boldrini e Mauro Della Porta Raffo, che hanno conosciuto personalmente Chiara e ne custodiscono ricordi preziosi. Un contributo fondamentale arriverà anche dagli studenti del Liceo Sereni di Luino, coinvolti nella realizzazione di un video partecipato.

L’eredità di Chiara e la sfida del politicamente corretto

«Piero Chiara è un personaggio straordinariamente affascinante – racconta Luca Martera, regista e documentarista – sul quale è stato scritto e detto moltissimo. Ma a quarant’anni dalla sua morte, la domanda che mi sono posto è: c’è ancora qualcosa da scoprire e raccontare su di lui? Ho provato ad approfondire alcuni aspetti meno conosciuti della sua personalità, a esplorare i temi che gli erano più cari e soprattutto a interrogarmi sull’attualità dei suoi racconti e romanzi. Mi interessa anche capire se la Luino di oggi, dopo la scomparsa dello scrittore, abbia continuato a esprimere personaggi, vicende e situazioni degni di entrare nel suo universo narrativo, così profondamente locale e al tempo stesso universale».

L’obiettivo dell’incontro è offrire uno sguardo nuovo attraverso materiali televisivi, cinematografici e radiofonici rari. «La mia ambizione è sorprendere anche chi pensa di sapere già tutto su di lui – prosegue Martera –. Con gli studenti vorrei affrontare anche una questione provocatoria: Piero Chiara, con la sua ironia, la sua libertà di sguardo e il suo modo di raccontare i rapporti umani, supererebbe oggi l’esame del politicamente corretto? E infine una domanda più ampia: quale posto occupa oggi Piero Chiara nella letteratura italiana? E quanto è ancora viva l’eredità di uno degli scrittori più originali e rappresentativi del nostro Novecento? Il 29 novembre, al Teatro Sociale di Luino, proveremo a cercare qualche risposta. E, possibilmente, a far nascere nuove domande».

La solidarietà al fianco della cultura

Il pomeriggio al Teatro Sociale unirà all’omaggio culturale anche due iniziative benefiche. Durante l’evento sarà infatti possibile acquistare al costo di 10 euro il “Calendario 2027 – Un aiuto alla donna maltrattata”. L’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni EOS e DonnaSicura, impegnate nell’assistenza alle donne vittime di violenza o in situazioni di difficoltà.

Inoltre, nel corso dell’incontro verranno raccolte offerte a favore della Croce Rossa di Luino per sostenere l’iniziativa dei “pacchi di conforto” destinati alle persone bisognose del territorio.