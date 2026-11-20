E’ stato presentato questa mattina “Luino, luoghi di Luce“, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale per animare il periodo autunnale e natalizio attraverso un programma che intreccia arte, cultura, musica, creatività e solidarietà.

A raccontarne la genesi è stata l’assessora Alessandra Brignoli, che ha spiegato come l’iniziativa non voglia limitarsi alle tradizionali illuminazioni natalizie, ma utilizzare la luce come filo conduttore di un percorso più ampio, capace di coinvolgere la comunità e valorizzare i luoghi della città: «Mi sono chiesta come portare un po’ di luce proprio nel momento più buio dell’anno. Non soltanto luce fisica, ma qualcosa che potesse accendere curiosità, emozioni e partecipazione».

I cittadini protagonisti con i balconi illuminati

Una delle idee da cui è nato il progetto è quella dei balconi illuminati. L’invito rivolto ai residenti è di partecipare direttamente all’atmosfera natalizia, decorando e illuminando finestre e balconi visibili dalla strada. Una luce diffusa che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà trasformare anche gli spazi privati in un elemento di bellezza condivisa, rendendo più accoglienti le vie e i quartieri.

«Una piccola luce accesa su un balcone può cambiare l’aspetto di una strada, rendere più accogliente un palazzo e trasmettere una sensazione di calore», ha osservato Brignoli, sottolineando l’importanza di trasformare i cittadini da semplici spettatori in protagonisti dell’iniziativa.

Palazzo Verbania cuore delle iniziative

Il centro del progetto sarà Palazzo Verbania, che l’Amministrazione intende rendere sempre più vissuto e frequentato durante tutto l’anno. Non soltanto uno spazio da visitare, ma un luogo di incontro e condivisione, capace di ospitare attività culturali rivolte a pubblici diversi.

Il programma comprende mostre, concerti, incontri culturali e laboratori. Tra gli appuntamenti artistici spicca la mostra dedicata alla Natività, organizzata dall’associazione Amici del Piccio, in programma dal 19 dicembre al 6 gennaio, con opere pittoriche e immagini che raccontano la rappresentazione della Sacra Famiglia e dell’Adorazione dei Magi. A questa si affiancherà un’esposizione di circa venti presepi realizzati da Federico Dellea.

La musica sarà protagonista con due appuntamenti a Palazzo Verbania curati dall’Accademia Bertani, pensati per accompagnare la città verso il Natale. Spazio anche alla cultura e alla divulgazione con incontri dedicati al tema della luce nella pittura, nella storia e nel territorio, oltre a una visita guidata a Palazzo Verbania per far conoscere anche gli ambienti normalmente meno frequentati.

Tra i temi approfonditi ci sarà quello del rapporto tra luce e paesaggio attraverso la pittura di William Turner, con particolare attenzione al suo legame con il Lago Maggiore e ai lavori dedicati al Verbano, a partire dal primo disegno realizzato in Italia dall’artista inglese proprio a Luino nel 1819. Un altro appuntamento sarà dedicato alla luce nella poesia e all’identità del territorio, con particolare riferimento a Vittorio Sereni.

Laboratori per bambini e il weekend della magia del Natale

Una parte importante del progetto è dedicata ai più piccoli e alle famiglie. A partire da sabato 28 novembre e fino alla fine di dicembre sono previsti dieci laboratori creativi, organizzati nei fine settimana, per stimolare fantasia, manualità e collaborazione attraverso l’utilizzo di materiali naturali e di recupero, decorazioni, racconti e attività musicali.

Il calendario avrà poi un appuntamento speciale il 19 e 20 dicembre con “Luino e la magia del Natale”, iniziativa organizzata dal gruppo LuinoInFesta in collaborazione con Amministrazione comunale, Pro Loco, Ascom, LuinoDiVino e Parrocchia. Due giornate dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, con spettacoli teatrali e di magia, laboratori, mercatini e un set fotografico con Babbo Natale.

La luce come solidarietà e attenzione verso chi è solo

Il progetto comprende anche una dimensione sociale, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa. L’obiettivo è portare un messaggio di vicinanza alle persone anziane e a chi vive situazioni di solitudine o fragilità, attraverso iniziative capaci di creare legami e occasioni di condivisione.

L’idea è che la luce non debba fermarsi alle strade e alle piazze, ma raggiungere anche chi attraversa un momento difficile. Per questo, in occasione degli eventi e delle attività, sarà possibile lasciare un’offerta libera a sostegno dei progetti solidali individuati.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti. Per alcuni laboratori sarà richiesta la prenotazione obbligatoria in biblioteca, per organizzare al meglio gli spazi e i materiali.

Domenica 22 novembre si accendono le luminarie

Il primo appuntamento simbolico del progetto sarà domenica 22 novembre. Alle 14.45 è prevista l’inaugurazione della pista di pattinaggio, mentre alle 18 si terrà l’accensione delle luminarie natalizie.

L’Amministrazione ha scelto di anticipare di qualche giorno il tradizionale momento di accensione per portare prima in città il calore delle luci e dare avvio al percorso di iniziative. «Illuminare Luino deve soprattutto significare accendere qualcosa nelle persone: quando si incontrano, quando vivono l’arte e la musica, quando creano e quando condividono momenti di serenità», ha sottolineato Brignoli.