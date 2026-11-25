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La luce come filo conduttore per unire arte, musica, cultura, creatività e partecipazione. È questa l’idea alla base di «Luino, luoghi di luce», il progetto promosso dal Comune per rendere la città viva anche durante i mesi invernali e trasformare le giornate più corte in un’occasione per incontrarsi e riscoprire il territorio.

Il cuore delle iniziative è Palazzo Verbania, che nel fine settimana del 28 e 29 novembre ospiterà laboratori, conferenze e visite guidate. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi, dai più piccoli agli appassionati di arte e storia del territorio.

Si comincia sabato 28 novembre con un laboratorio dedicato alla realizzazione del calendario dell’Avvento, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni. L’attività sarà proposta anche agli adulti domenica 29 novembre, alle 15.

La mattinata di domenica sarà invece dedicata alla storia dell’arte. Alle 11, sempre a Palazzo Verbania, è in programma l’incontro «William Turner nella luce di Luino e dei laghi Maggiore e di Como», con Pietro Berra in dialogo con Federico Crimi.

L’appuntamento accompagnerà il pubblico alla scoperta del rapporto tra il pittore romantico inglese e i paesaggi dei laghi italiani. Turner rimase particolarmente colpito dai riflessi e dalle atmosfere del territorio: i suoi primi acquerelli realizzati in Italia, davanti alla punta di Bellagio nell’agosto del 1819, rappresentarono un passaggio importante nella sua carriera artistica.

Pietro Berra, giornalista e studioso, coautore del catalogo della recente mostra dedicata a Turner a Como, racconterà questo legame attraverso immagini e testi di altri viaggiatori dell’epoca, tra cui William Wordsworth e Mary Shelley. Nel corso dell’incontro saranno inoltre proiettati per la prima volta in pubblico 26 acquerelli dedicati da Turner al lago Maggiore, con vedute di Luino, Arona, Pallanza, Magadino e dei Castelli di Cannero.

Il programma proseguirà alle 16.30 con una visita guidata a Palazzo Verbania, per scoprire da vicino la storia e gli spazi dell’edificio.

L’incontro su Turner fa parte del ciclo «La luce delle idee», una serie di tre conferenze inserite nel progetto «Luino, luoghi di luce». Il percorso culturale attraversa pittura, architettura, paesaggio e storia dell’arte: dopo l’appuntamento dedicato al pittore inglese, sono previsti approfondimenti sulle meridiane di Luino lungo il 46° parallelo e sul ruolo della luce nella pittura, dal Rinascimento alle sperimentazioni contemporanee di Lucio Fontana.

L’obiettivo, come spiega Federico Crimi, è andare oltre il tradizionale appuntamento con le luminarie natalizie e fare della luce un’occasione di condivisione. Palazzo Verbania diventa così il punto di riferimento di un calendario che comprende concerti, mostre, conferenze, laboratori e iniziative solidali.

C’è anche un invito rivolto direttamente ai cittadini: accendere la propria luce, a partire da balconi e finestre, e partecipare alle iniziative per contribuire a rendere Luino una città più accogliente e partecipe.