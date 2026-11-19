Mancano cinque settimane a Natale e le città della provincia di Varese stanno preparando le luci delle feste. Varese, Busto Arsizio e Gallarate hanno presentato i loro programmi. Sono calendari diversi per budget e impostazione, ma hanno molto in comune: piazze pensate per bambini e famiglie e la volontà di riportare gente nei negozi dei centri e dei quartieri.

Il via è sabato 21 novembre, quando nello stesso pomeriggio si accendono gli alberi e le luminarie di Busto Arsizio e di Gallarate. Varese arriva una settimana dopo, venerdì 27 novembre.

Busto Arsizio, la parata cambia percorso

A Busto Arsizio “BAèNatale” parte sabato 21 novembre. Si accendono le luminarie del centro e sfila la parata con Babbo Natale, gli elfi e la marching band. Quest’anno il percorso è nuovo: il corteo parte da piazza San Michele e arriva in piazza Santa Maria, dove ci sarà un albero illuminato alto 15 metri. L’assessore al Marketing Matteo Sabba ha spiegato che il nuovo tragitto è più largo, evita la stretta via Milano e quindi è più sicuro. Domenica 22 si accendono le luminarie biancoblù di viale Alfieri, con la festa organizzata dall’Associazione Tigrotto per Busto.

In piazza San Giovanni tornano la pista di pattinaggio, il trenino per i bambini e la casa di Babbo Natale. Dal 29 novembre in piazza Santa Maria si potrà vedere il presepe, e ci sarà un albero in ogni parrocchia. Il programma comprende 15 appuntamenti musicali organizzati con 12 associazioni. L’11 dicembre in piazza Garibaldi torna il “pianista sospeso” Paolo Zanarella. Il 17 dicembre, nella basilica di San Giovanni, c’è il Concerto di Natale dell’Orchestra da Camera Canova diretta da Enrico Pagano, con brani dal Messiah di Händel e biglietti gratuiti. Ci sono anche il mercatino “BA Gusto” al Museo del Tessile dal 27 al 29 novembre, i “Babbi Natale in Vespa” il 13 dicembre e la “Babbo Run” del 20 dicembre, che chiude gli appuntamenti sportivi.

Il Comune investe 203mila euro. Una delle novità è un contributo per le attività commerciali che addobbano e illuminano i propri locali. Nel 2025 la manifestazione aveva contato 540mila presenze. Per il sindaco Emanuele Antonelli è l’ultimo Natale da primo cittadino, e ha dedicato questa edizione a Gigi Farioli.

Gallarate sceglie l’albero classico

A Gallarate, sabato 21 novembre, in piazza Libertà si accende un abete alto 16 metri con 700 sfere colorate. Negli ultimi anni la città aveva sperimentato installazioni luminose; quest’anno torna all’albero tradizionale. Alle 18 c’è uno spettacolo coreografico e alle 18.30 si accendono l’albero e le luminarie. Poi la Pro Loco offre cioccolata calda, panettone e vin brulè. L’evento è organizzato dal Distretto Urbano del Commercio con Naga, Confcommercio Gallarate e Malpensa e Pro Loco. L’allestimento è di Colombo Luminarie. «Proprio come me lo immaginavo», ha detto l’assessora al Commercio Belinda Simeoni. Secondo il presidente di Ascom Renato Chiodi, in un periodo difficile un albero tradizionale può avvicinare più persone.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio piazza Libertà ospita il Villaggio di Babbo Natale, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. I bambini possono incontrare Babbo Natale l’8, il 12, il 13, il 19 e il 20 dicembre. L’8 dicembre c’è il Mercato solidale delle associazioni con il food truck di PizzAut. Nei fine settimana ci sono laboratori per bambini, il concerto gospel del 13 dicembre, le letture di Nati per Leggere e un quartetto dixie itinerante il 19. Il 6 gennaio la Befana arriva per la prima volta in centro e non a Cajello come gli altri anni: arriverà in sidecar, scortata da altre moto, e distribuirà dolci sul sagrato della basilica con un dj set. Il concorso “Colora la Befana” quest’anno si fa online, sul sito della Pro Loco.

Varese, casette in piazza Montegrappa e cappelle illuminate

A Varese si comincia venerdì 27 novembre. Alle 10 aprono le trenta casette del mercatino in piazza Montegrappa, dalle 14 si parcheggia gratis nelle aree verdi e alle 18 si accende l’albero. Sabato 28 alle 17.30 si inaugura il Giardino delle meraviglie ai Giardini Estensi, che poi sarà aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 22.

Quest’anno cambia l’organizzatore. Mercatino, eventi in piazza Montegrappa e pista di pattinaggio sono stati affidati con un bando all’associazione culturale milanese Arti Libere, presieduta da Andrea Pellicani e alla prima esperienza in città. In piazza ci saranno le mascotte Ninni e Than e laboratori con la direzione artistica di Oreste Castagna di Rai YoYo. Sono previste anche proiezioni sulle facciate e una nuova installazione sopra la fontana, che per ora resta una sorpresa. La mattina la pista è riservata alle scuole con ingresso gratuito; nei fine settimana ci sono eventi musicali. Il Comune spende direttamente 250mila euro per il Giardino delle meraviglie, le luci del centro e parte degli eventi al Sacro Monte. Al centro di questa edizione ci sono i bambini, ha detto la vicesindaca Ivana Perusin, che ha descritto il Natale varesino come un appuntamento «sempre più atteso e riconoscibile».

Al Sacro Monte, dal 5 dicembre si illuminano i sottopassi, la fontana e il campanile. Dal 16 dicembre, ha assicurato l’arciprete don Eros Monti, tutte le cappelle saranno illuminate la sera. I musei saranno aperti ogni giorno dal ponte dell’Immacolata fino a gennaio. Il 29 dicembre c’è la fiaccolata lungo la via sacra, con gli alpini ad aspettare in cima.

Si può parcheggiare gratis nelle aree verdi ogni venerdì dalle 14 e ogni sabato fino al 17 gennaio, oltre che tutti i giorni nei sei giorni prima di Natale. Nei quartieri tornano gli “Itinerari di Natale”. I negozi che si mettono insieme per organizzare eventi e allestimenti possono ricevere dal distretto del commercio un contributo del 50%.