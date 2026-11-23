Lunghissime code per un tamponamento fra tre auto sulla provinciale tra Gazzada Schianno e Lozza
L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 23 novembre, all'altezza del distributore di benzina. Traffico rallentato su tutta l'arteria
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, sulla strada provinciale 57 nel tratto tra Gazzada Schianno e Lozza.
Secondo quanto si apprende, tre automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento all’altezza del distributore di benzina che si trova lungo la provinciale.
Al momento non si conoscono le condizioni delle persone a bordo dei veicoli né la dinamica esatta dello scontro. Sul posto i mezzi del soccorso sanitario e la polizia locale.
L’incidente ha pesanti ripercussioni sulla circolazione: si segnalano lunghissime code su tutta l’arteria. Chi deve mettersi in viaggio nella zona può valutare percorsi alternativi o mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi.
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