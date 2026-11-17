L’Università dell’Insubria ricorda con profonda tristezza Colette Francesca Gallotti, prematuramente scomparsa, che per molti anni ha messo la propria professionalità e sensibilità al servizio della comunità universitaria.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università dell’Insubria nel 2006 e specializzata in Psicologia Clinica nel 2012, Colette ha costruito con l’Ateneo un legame profondo, prima come studentessa e successivamente come docente e counsellor.

Dal 2011 ha svolto attività di docenza in materie psicologiche nei corsi di laurea dell’area sanitaria e dal febbraio 2012 ha operato nel Servizio di Counselling dell’Università, offrendo ascolto e sostegno a studentesse e studenti nel loro percorso universitario.

Accanto all’attività clinica e di counselling, si è dedicata alla formazione e alla ricerca, approfondendo in particolare i temi della comunicazione, delle relazioni di aiuto e del benessere psicologico.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al metodo di studio, già dal 2013 ha tenuto corsi dedicati alle matricole nelle sedi di Varese e Como, aiutando gli studenti ad acquisire strumenti e strategie per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso universitario.

Negli anni più recenti ha inoltre contribuito alle iniziative dell’Ateneo dedicate alla promozione del benessere psicologico, anche nell’ambito del progetto Proben.