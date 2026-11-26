“L’uomo è vegetariano”, Gabriele Peroni presenta il suo nuovo libro a Varese
L’appuntamento domenica 29 novembre inizio ore 11 nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nell’ambito di BookCity
Conoscere il proprio organismo, comprenderne i ritmi e i processi per compiere scelte alimentari consapevoli. È il filo conduttore del nuovo libro di Gabriele Peroni, «L’uomo è vegetariano» (Le Piste Edizioni) , che sarà presentato domenica 29 novembre, alle ore 11, nella sala dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese, in via Romagnosi 9.
L’incontro si inserisce nel calendario degli appuntamenti varesini di BookCity Milano. Il volume propone un percorso alla scoperta dei fondamenti del vegetarianesimo, rivolgendosi sia a chi desidera avvicinarsi a questo stile alimentare sia a chi intende approfondire e riconfermare la propria scelta.
Un viaggio tra scienza, storia e cultura, che si arricchisce di oltre 250 ricette nate da una vita di condivisione dell’autore con la moglie Cleonice Bonalberti.
Completa l’opera un saggio sui colori del cibo firmato da Adalberto Peroni. Chimico, farmacista e fitoterapeuta, con un master internazionale in nutrizione e dietetica, Gabriele Peroni è membro del comitato scientifico della Federazione Erboristi Italiani. Per oltre trent’anni titolare di erboristeria, ha maturato una lunga esperienza nella consulenza scientifica e nella docenza di fitoterapia ed etnofarmacologia, in Italia e all’estero. È autore di 40 libri e oltre 450 articoli scientifici e divulgativi.
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