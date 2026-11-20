Lutto a Sangiano, addio a Lorena: il commosso ricordo del Comune e dei colleghi
La dipendente dell'Ufficio Anagrafe è scomparsa improvvisamente. L'Amministrazione comunale la ricorda con parole di grande affetto: «Una persona delicata e gentile, capace di lasciare il segno con un sorriso»
La comunità di Sangiano è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Lorena, dipendente comunale dell’Ufficio Anagrafe. Una notizia che ha profondamente colpito l’Amministrazione comunale, i colleghi e i cittadini che negli anni avevano avuto modo di conoscerla e apprezzarne la disponibilità e la gentilezza.
È lo stesso Comune a comunicarne la scomparsa, affidando a una lunga e commossa lettera il ricordo di una persona che, con la sua discrezione e i suoi piccoli gesti quotidiani, aveva saputo conquistare l’affetto di chi le stava accanto.
«Questa mattina ci hai lasciati, all’improvviso, lasciando un vuoto profondo negli uffici comunali e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti e condividere con te un pezzo di strada», si legge nel messaggio dell’Amministrazione.
Un ricordo fatto soprattutto di gesti semplici, di attenzione verso gli altri e di una gentilezza mai ostentata. «Sei sempre stata una persona delicata, capace di accarezzare le giornate dei tuoi colleghi con un “buongiorno” e un “ciao, a domani” pronunciati quasi sottovoce».
Lorena viene descritta come una presenza discreta, rispettosa degli spazi e dei tempi degli altri, ma sempre capace di lasciare un segno attraverso un sorriso, una battuta o un gesto gentile.
Il suo rapporto con la comunità andava oltre il lavoro quotidiano allo sportello dell’Anagrafe. A dimostrarlo anche un episodio ricordato nella lettera: pochi giorni prima della sua scomparsa, un cittadino le aveva regalato una splendida orchidea per ringraziarla del suo lavoro. «Un fiore delicato, proprio come te», scrivono i colleghi.
Tra i ricordi più significativi c’è anche una piccola abitudine che oggi assume un valore particolare: ogni mattina Lorena apriva le finestre degli uffici comunali, quasi fosse un rituale di accoglienza per chi sarebbe arrivato dopo di lei.
«Un gesto semplice, che oggi assume un significato ancora più grande. Come i tuoi passi silenziosi, il tuo modo gentile di avvicinarti, la tua capacità di esserci senza mai invadere».
Nelle parole dell’Amministrazione emerge il dolore per una perdita improvvisa, ma anche la volontà di custodire il ricordo di una collega attraverso quei piccoli gesti che rendono speciali le persone.
«E forse è proprio questo ciò che ci lasci: la consapevolezza che un “ciao, a domani” non è mai una frase scontata. Che i gesti più semplici sono spesso quelli che raccontano meglio le persone. E che la gentilezza, anche quando si manifesta sottovoce, sa lasciare tracce profonde».
Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto alla famiglia di Lorena, alla quale l’intera Amministrazione comunale e i dipendenti esprimono vicinanza e affetto.
«Grazie per tutto quello che hai fatto e per quello che sei». Un ultimo saluto che racchiude il dolore e la riconoscenza di un’intera comunità.
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