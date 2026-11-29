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Il bosco di Luvinate prosegue il proprio percorso di rinascita: si sono conclusi nei giorni scorsi sul versante meridionale del Campo dei Fiori gli interventi di riqualificazione forestale realizzati nell’ambito del progetto “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023”, per un investimento di 100mila euro promosso dal Comune di Luvinate, con l’obiettivo di migliorare la stabilità, la biodiversità e la capacità di adattamento del patrimonio boschivo agli effetti dei cambiamenti climatici.

I lavori hanno interessato una superficie di circa 3,23 ettari, in un’area che porta ancora i segni di due eventi particolarmente significativi per il territorio: l’incendio del 2017 e gli schianti provocati dalla tempesta Alex nell’ottobre 2020. Due eventi che hanno profondamente modificato il paesaggio forestale di Luvinate, rendendo necessario un lungo e articolato lavoro di messa in sicurezza, ripristino e ricostruzione degli equilibri naturali, che durerà anni.

Gli interventi appena conclusi rappresentano un ulteriore tassello di questo percorso. Attraverso diradamenti selettivi, cure colturali e la sistemazione di circa 515 metri cubi di necromassa legnosa, costituita da materiale morto in piedi e a terra, si è lavorato per migliorare la funzionalità ecologica e la stabilità dei soprassuoli forestali.

Un cantiere complesso: tutti i materiali portati a spalla per tre km

Un aspetto che rende ancora più significativo il lavoro realizzato riguarda le particolari condizioni di accessibilità dell’area. A causa della conformazione del terreno e delle caratteristiche del territorio, tutto il materiale necessario per gli interventi è stato trasportato rigorosamente a spalla per circa 3 chilometri. Una condizione che ha richiesto un impegno operativo straordinario, rendendo le attività particolarmente complesse e impegnative. Un elemento che testimonia concretamente le difficoltà affrontate dalle maestranze per poter operare in un ambiente montano fragile e articolato, garantendo comunque la realizzazione degli interventi previsti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al futuro del bosco, con la messa a dimora di 384 giovani piante appartenenti a 14 diverse specie forestali. Una scelta finalizzata ad arricchire la composizione arborea, favorire la diversificazione delle specie e consolidare i processi di rinnovazione naturale. Le opere di sistemazione del terreno, il ripristino della copertura vegetale e la gestione del legno morto contribuiscono inoltre alla protezione del suolo, alla conservazione della biodiversità e al rafforzamento della capacità del bosco di reagire agli eventi climatici estremi.

Per Luvinate, la conclusione di questi lavori assume un significato che va oltre il singolo intervento forestale. In questi anni, il lavoro si è sviluppato su più fronti: dalla gestione delle emergenze e dalla messa in sicurezza delle aree colpite al ripristino dei versanti e della viabilità forestale, fino agli interventi di cura e rigenerazione del patrimonio naturale. Un impegno che ha coinvolto istituzioni, tecnici e soggetti impegnati nella tutela del territorio, nella consapevolezza che la ricostruzione di un bosco non si esaurisce con la rimozione degli alberi danneggiati, ma richiede tempo, competenze e una gestione attenta dei processi naturali.

Boriani: “Il bosco è nostra identità e futuro”

«Il bosco di Luvinate è una parte fondamentale della nostra identità e del nostro territorio» dice il sindaco Alessandro Boriani. «Gli eventi del 2017 hanno lasciato ferite profonde, ma in questi anni abbiamo lavorato con continuità per accompagnare la sua ricostruzione. Ogni intervento rappresenta un passo avanti: non possiamo cancellare quanto accaduto, ma possiamo prenderci cura del nostro patrimonio naturale, renderlo più resiliente e consegnarlo nelle migliori condizioni alle generazioni future. In questo senso il progetto di Asfo Valli delle Sorgenti, che riunisce proprietà pubbliche e private del versante sud, è la principale scommessa di cambiamento per i prossimi anni».