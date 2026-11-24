Un evento educativo pensato per coinvolgere attivamente gli alunni sui temi del riuso e dell’economia circolare. È la Fiera SERR, una mattinata dedicata alla sostenibilità ambientale e organizzata mercoledì 25 novembre all’interno della Scuola Primaria di Luvinate.

Lo spunto arriva dalla SERR 2026, ovvero dalla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che è in programma dal 21 al 29 novembre. Il tema ufficiale dell’edizione 2026 è “Uso responsabile delle risorse”: per questo i bambini di Luvinate parteciperanno a una serie di laboratori pratici e creativi volti a trasformare oggetti di uso comune destinati allo scarto in nuove risorse.

Attraverso l’utilizzo di materiali di recupero raccolti dalle famiglie – dalle capsule del caffè alle bottiglie di plastica, dai rotoli di cartone ai nastri – gli studenti sperimenteranno alcuni “trucchi” per ridurre l’impatto ambientale nella vita quotidiana.

Nel laboratorio “Mani di fata” per esempio, gli alunni utilizzeranno scarti di lana per realizzare coperte da donare agli ospiti della casa di riposo di Barasso, aderendo così all’iniziativa “I nipoti di Babbo Natale”. Spazio anche al legno grazie ai rappresentanti di Legambiente Varese che coinvolgeranno i bambini con i giochi del passato.

L’impegno della scuola si estende a tutta la Settimana SERR con l’iniziativa “Merenda sballata!”: per l’intera settimana, gli alunni saranno sfidati a portare a scuola le proprie merende riducendo al minimo la produzione di rifiuti. Al termine dell’iniziativa, la classe più virtuosa si aggiudicherà un attestato speciale.

L’evento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e territorio: le attività didattiche e manuali sono infatti curate sia dal corpo docente sia dai volontari dell’Associazione Genitori Luvinate, che nella giornata di mercoledì offrirà anche una merenda a tutti i bambini partecipanti.

«La Fiera SERR e le iniziative collegate sono un momento fondamentale del nostro percorso di educazione civica e ambientale – sottolineano gli organizzatori – Vedere insegnanti, genitori e realtà del territorio lavorare fianco a fianco trasmette ai bambini un messaggio potente: la cura per l’ambiente, la solidarietà e la riduzione degli sprechi sono una responsabilità condivisa dall’intera comunità».