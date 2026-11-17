Oltre 200 bancarelle, artisti di strada, musica, laboratori per bambini e l’immancabile villaggio di Babbo Natale. Sabato 28 e domenica 29 novembre Arcisate si prepara ad accogliere la

Magia di Natale

la manifestazione che trasformerà le vie del centro in un grande villaggio natalizio, tra tradizioni, shopping, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.

La festa prenderà il via sabato 28 novembre alle 11 e domenica 29 novembre alle 10, con chiusura alle 18.30 in entrambe le giornate. Un intero fine settimana da trascorrere immersi nell’atmosfera delle feste, con un percorso che inizierà proprio all’uscita della stazione ferroviaria di Arcisate, rendendo la manifestazione facilmente raggiungibile anche in treno.

Oltre 200 bancarelle per i mercatini di Natale ad Arcisate

Il cuore della Magia di Natale sarà il grande mercatino natalizio con oltre 200 bancarelle, che animeranno le strade del paese con decorazioni, oggetti artigianali, idee regalo e tante proposte per gli acquisti delle festività.

Passeggiando tra gli stand, i visitatori potranno lasciarsi coinvolgere da profumi, colori e musiche natalizie, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla presenza di artisti di strada, figuranti, mascotte e spettacoli dal vivo.

Ad accompagnare le due giornate ci saranno le note del Corpo Musicale, la musica e l’energia di Galirò, l’eccentrica one-man-band, e la simpatica Banda di Babbo Natale, pronta a incontrare grandi e piccoli per fotografie e momenti di allegria.

Il villaggio di Babbo Natale, i laboratori e il trenino per i bambini

Grande attenzione sarà dedicata alle famiglie e soprattutto ai bambini, che troveranno un ricco programma di attività pensate appositamente per loro.

Tra le attrazioni ci saranno laboratori creativi, giochi, spettacoli di magia e incontri con gli orsi, oltre a tante occasioni per divertirsi e vivere insieme l’attesa del Natale.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà il trenino della Magia di Natale, in funzione sabato e domenica a partire dalle 11.30, con partenza dal Parco Lagozza. Un viaggio tra i vicoli del paese che permetterà di scoprire Arcisate e le sue atmosfere natalizie da una prospettiva speciale.

Non mancherà naturalmente il villaggio di Babbo Natale, con la tradizionale casa dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la propria letterina. La casa sarà aperta dalle 14 sia sabato sia domenica.

Specialità gastronomiche e stand ristoro per tutta la giornata

La Magia di Natale sarà anche un’occasione per scoprire i sapori della tradizione. Durante entrambe le giornate saranno presenti numerosi punti ristoro e uno stand gastronomico sempre aperto, con piatti caldi e specialità locali.

Tra le proposte non mancherà il caratteristico «ciumm», una delle specialità protagoniste della manifestazione, da gustare durante una pausa tra i mercatini, gli spettacoli e le tante attrazioni.

Come arrivare

Per chi raggiungerà la manifestazione in automobile saranno disponibili parcheggi nelle vicinanze. Gli organizzatori consigliano però di arrivare in treno, grazie alla posizione particolarmente comoda della festa, che inizierà proprio all’esterno della stazione.

Due giornate per entrare nel clima delle festività, tra mercatini, musica, spettacoli, buon cibo e tante sorprese per tutta la famiglia.

Per informazioni e per consultare il programma completo: www.arcisatecultura.it.