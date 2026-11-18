Due giornate all’insegna del verde e dell’educazione ambientale hanno coinvolto i bambini più piccoli di Malnate in occasione della “Festa dell’Albero”, l’iniziativa nazionale promossa da Legambiente per sensibilizzare sull’importanza del patrimonio arboreo. Protagonisti degli appuntamenti del 17 e 18 novembre sono stati gli alunni di cinque anni dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih”, che hanno partecipato attivamente alla messa a dimora di nuove piante in due diverse aree della città.

Le piantumazioni nelle scuole dell’infanzia di Rovera e Gurone

Il primo appuntamento si è svolto martedì 17 novembre nel giardino della Scuola dell’Infanzia statale “L. Rajchman” di Rovera. I piccoli alunni, armati di palette e molto compresi nel ruolo, hanno piantato un melo dopo aver spiegato ai presenti l’importanza degli alberi.

La seconda tappa ha avuto luogo mercoledì 18 novembre presso l’area verde di via Sicilia, dove hanno partecipato i bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia statale “Sabin” di Gurone. Dopo aver seguito una presentazione sul valore vitale degli alberi e aver realizzato alcuni elaborati a tema, i piccoli hanno messo a dimora un acer freemanii e un carpinus betulus pendula.

L’evento di via Sicilia, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha rappresentato anche un momento di benvenuto per i nuovi piccoli cittadini malnatesi: sono stati infatti invitati i bambini nati a Malnate nel secondo semestre del 2025 e nel primo semestre del 2026, e a tutti gli intervenuti Legambiente ha regalato una piantina.

Il messaggio di Legambiente sulla Festa dell’Albero e la legge 10/2013

In occasione dell’iniziativa, Legambiente ha diffuso una nota per richiamare l’attenzione sul rispetto delle normative ambientali e sul ruolo delle foreste urbane contro i cambiamenti climatici. Di seguito il testo integrale del comunicato:

“Chi pianta un albero, regala il futuro. È questo il messaggio e l’invito ad agire lanciato anche quest’anno in tutta Italia, nella Festa dell’Albero, da Legambiente.

La Legge 10/2013, che stabilisce la Giornata nazionale degli alberi, prevede, tra l’altro per i Comuni con più di 15.000 abitanti, la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato o minore adottato, nonché la conoscenza e cura del patrimonio arboreo, l’adozione di strumenti di pianificazione del verde, fino all’integrazione di alberi, suolo permeabile e infrastrutture verdi nelle politiche di rigenerazione urbana.

Con la Festa dell’Albero, Legambiente celebra il fondamentale ruolo degli ecosistemi forestali e degli alberi, specialmente nelle aree urbane, grazie alle numerose funzioni che gli alberi svolgono come alleati contro la crisi climatica. Si stima che il 70% della popolazione mondiale vivrà nei centri urbani entro il 2050; proprio per questo, le foreste urbane sono basilari per lo sviluppo sostenibile. La vegetazione in città riduce l’effetto ‘isola di calore’: se posizionati nelle vicinanze degli edifici, gli alberi possono ridurre la necessità di utilizzo dei condizionatori d’aria con un risparmio di energia stimato dal 20 al 50%. Nonostante la messa a dimora di alberi sia una tra le nature based solutions più trascurate, è al contempo sia la più economica che la più efficace.

Con l’avanzare della crisi climatica e dopo un’estate da record e disuguaglianze, la Festa dell’albero assume un valore ancora più importante: è un’opportunità di riscatto per città più verdi, biodiverse, resilienti e vivibili. Sempre che si voglia applicare la legge 10/2013. Ma a Malnate le scelte politiche vanno in questa direzione?”