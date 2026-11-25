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«Malpensa rappresenta una delle infrastrutture strategiche più importanti non soltanto per la provincia di Varese, ma per l’intero sistema economico lombardo. Una risorsa dalle enormi potenzialità, che deve saper coniugare sviluppo, occupazione e competitività con le esigenze dei Comuni e delle comunità che vivono attorno allo scalo».

l’iniziativa promossa da Forza Italia, dal titolo “Malpensa: criticità ed opportunità per il territorio – Dalla visione all’azione”, in programma sabato 28 novembre, dalle ore 9.30, presso la Sala Civica di Da questa consapevolezza nasce, in programma sabato 28 novembre, dalle ore 9.30, presso la Sala Civica di via Marconi 6, Somma Lombardo

«Malpensa è un patrimonio strategico per il nostro territorio e dobbiamo avere la capacità di guardare al suo futuro con una visione ampia e concreta» sottolinea Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia Varese. «Il suo sviluppo deve rappresentare un’opportunità per tutto il territorio, generando nuove occasioni di crescita economica e occupazionale, senza trascurare le esigenze dei Comuni e dei cittadini che convivono quotidianamente con la presenza dell’aeroporto. Come Forza Italia vogliamo promuovere un confronto serio e costruttivo tra istituzioni, amministratori, imprese e mondo del lavoro, affinché dalle analisi delle criticità possano nascere proposte e soluzioni concrete. Non servono soltanto visioni, ma capacità di tradurle in azioni».

La mattinata prevede due tavole rotonde. La prima sarà dedicata al rapporto tra Malpensa e il territorio, con il contributo di amministratori locali dei comuni della brughiera e rappresentanti istituzionali, tra cui Dimitri Cassani, presidente del CUV e sindaco di Casorate Sempione, e Giacomo Iametti, vicepresidente della Provincia di Varese.

La seconda affronterà i temi dello sviluppo economico, della logistica, del lavoro e della viabilità, coinvolgendo rappresentanti del mondo sindacale, imprenditoriale e istituzionale, tra cui Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese, Giuseppe D’Aquaro, segretario generale della Fisascat Cisl dei Laghi, e Simona Tironi, assessora regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, in collegamento.

«Con questo appuntamento – conclude Longhini – vogliamo ribadire l’impegno di Forza Italia per un territorio che ha tutte le caratteristiche per essere protagonista delle sfide economiche e infrastrutturali dei prossimi anni. Malpensa deve essere un motore di sviluppo, non un’occasione mancata».

L’incontro, ad ingresso libero, è aperto al pubblico.