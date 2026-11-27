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La logistica del territorio varesino conquista un doppio riconoscimento al premio “Il Logistico dell’Anno 2026”, promosso da Assologistica.

Malpensa Intermodale (nella foto di apertura) è stata premiata per la progettazione e la realizzazione di un simulatore di reach stacker, il mezzo utilizzato nei terminal per movimentare le unità di carico, mentre a Malpensa Distripark è stata assegnata una menzione speciale per il parco #PACA, realizzato accanto al terminal intermodale di Sacconago, a Busto Arsizio.

I riconoscimenti sono stati consegnati a Milano, a Palazzo Castiglioni, nel corso della cerimonia alla quale hanno partecipato i presidenti delle due società del Gruppo FNM, Samuele Piscina e Marco Colombo, insieme a una delegazione di dipendenti.

Il progetto di Malpensa Intermodale, coordinato dalla società, sviluppato dall’Università di Genova e finanziato con fondi PNRR, ha portato all’installazione presso il centro di formazione ASLAM di Milano dell’unico simulatore in Italia dedicato alle operazioni di terminal intermodale con reach stacker. Lo strumento permette di formare nuovi operatori e aggiornare il personale già in servizio, riproducendo le manovre e le condizioni di lavoro reali, comprese situazioni meteorologiche difficili come vento, nebbia, pioggia e ghiaccio.

«Con questo simulatore unico in Italia vogliamo provare a colmare, almeno parzialmente, questo divario sul nostro territorio», ha detto il presidente di Malpensa Intermodale Samuele Piscina, richiamando la carenza di personale qualificato nel settore, che secondo le stime riguarda circa 60mila figure professionali. «La formazione professionale rappresenta il ponte più efficace tra il percorso di studi e il mondo del lavoro».

La menzione speciale a Malpensa Distripark riguarda invece il parco #PACA (nella foto qui sotto), uno spazio di 11mila metri quadrati realizzato a Sacconago. Al suo interno si trova un monumento dedicato alle forze dell’ordine, ai medici, agli operatori sanitari e ai lavoratori del trasporto e della logistica che durante il lockdown hanno continuato a garantire servizi essenziali e approvvigionamenti per famiglie e imprese.

Il parco è stato pensato anche come luogo aperto alla comunità, destinato ad attività ricreative, culturali e sportive e dedicato alla figura di San Carlo Acutis, secondo una richiesta arrivata dalla comunità locale.

«Questa menzione è un motivo per noi di grande soddisfazione», ha dichiarato il presidente di Malpensa Distripark Marco Colombo, sottolineando il valore del lavoro quotidiano dei dipendenti e il legame della società con il territorio che ospita le sue attività.