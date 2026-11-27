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Ridurre i voli a Malpensa per contenere le code ai controlli passaporti oppure intervenire sulle procedure biometriche che stanno creando difficoltà negli aeroporti europei? È attorno a queste due possibili risposte che si sta sviluppando il confronto sull’applicazione del nuovo sistema europeo Entry/Exit System (EES). Una questione che riguarda direttamente lo scalo milanese, ma che sta assumendo una dimensione continentale, tanto da spingere oltre ottanta organizzazioni del turismo a chiedere all’Unione europea di consentire nuovamente la sospensione temporanea della raccolta dei dati biometrici quando le attese diventano eccessive.

Il Corriere della Sera, con il sempre informato Leonard Berberi, ha dato notizia della decisione dell’Enac di limitare la capacità dello scalo di Milano Malpensa nei momenti di maggiore traffico durante l’estate 2027, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando si concentrano numerosi voli intercontinentali. L’obiettivo è evitare che l’afflusso dei passeggeri superi la capacità di gestione dei controlli di frontiera. Una misura che potrebbe condizionare la programmazione dei voli e che ha provocato una dura reazione da parte di Aci Europe, l’associazione degli aeroporti europei.

Il 19 novembre Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha scritto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, inviando la lettera anche ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e del Turismo Gianmarco Mazzi. Nella comunicazione, ottenuta dal Corriere, l’associazione esprime la propria «più profonda preoccupazione» per una decisione considerata senza precedenti e potenzialmente dannosa per i collegamenti di Milano, della Lombardia e dell’intero Paese. Secondo ACI Europe, Malpensa sarebbe l’unico aeroporto europeo sottoposto a una limitazione della capacità per le difficoltà legate al nuovo sistema EES, benché problemi analoghi siano stati segnalati anche in altri grandi scali del continente.

Le code ai controlli e il problema del nuovo sistema Ees

All’origine della vicenda c’è il nuovo Entry/Exit System, il sistema europeo destinato a registrare elettronicamente gli ingressi e le uscite dei viaggiatori di Paesi terzi interessati dalla normativa. La registrazione comprende anche la raccolta delle impronte digitali e di un’immagine del volto, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dello spazio Schengen e individuare più facilmente chi supera i periodi di soggiorno consentiti.

L’introduzione delle nuove procedure ha però prodotto fin dall’inizio notevoli rallentamenti, soprattutto per i passeggeri che devono effettuare la prima registrazione. In alcuni aeroporti europei sono state segnalate attese fino a sei ore, con viaggiatori che hanno perso le coincidenze o sono rimasti bloccati ai controlli.

La Commissione europea ha difeso gli obiettivi del sistema, riconoscendo tuttavia le difficoltà della fase di avvio e consentendo una temporanea attenuazione delle procedure nei periodi di maggiore traffico. Secondo il Corriere, dopo la conclusione di questa fase di flessibilità, il 6 settembre, le code sono tornate a crescere anche a Malpensa.

Il problema non riguarda soltanto la tecnologia. La disponibilità degli agenti di frontiera, il numero delle postazioni, gli spazi nei terminal e l’affidabilità delle apparecchiature incidono direttamente sulla capacità di gestire il flusso dei viaggiatori. Ed è un tema che si pone anche a Malpensa, se ne parlava quasi un anno fa.

La risposta europea: “Serve la possibilità di sospendere temporaneamente la raccolta biometrica”

Proprio mentre si apre il confronto sulla limitazione dei voli a Malpensa, arriva un’iniziativa che coinvolge l’intero settore turistico europeo.

Giovedì 26 novembre il Tourism Manifesto, alleanza che rappresenta oltre ottanta organizzazioni pubbliche e private del turismo, ha diffuso un comunicato chiedendo alle istituzioni europee di rinnovare la possibilità di sospendere temporaneamente la raccolta dei dati biometrici, almeno fino a quando non saranno risolti i problemi operativi più persistenti.

La posizione è sostenuta anche da Aci Europe, che ha diffuso il documento. Il collegamento con il caso Malpensa è quindi particolarmente significativo: la stessa associazione che contesta la riduzione di capacità dello scalo lombardo partecipa alla richiesta di una soluzione europea alle difficoltà dei controlli.

Nel comunicato si sottolinea che le inefficienze dell’Ees stanno provocando ritardi negli arrivi e nelle partenze, coincidenze perse e congestioni nei terminal. In alcune situazioni, i passeggeri sono stati trattenuti a bordo degli aerei in attesa che si liberasse spazio nelle aree aeroportuali. Le organizzazioni denunciano inoltre la mancanza di uniformità nelle procedure adottate dai diversi Paesi europei e le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità o particolari esigenze di assistenza.

L’obiettivo della richiesta non è eliminare il nuovo sistema, ma consentire alle autorità di frontiera di sospendere temporaneamente la raccolta biometrica quando questa compromette il normale funzionamento degli aeroporti, mantenendo gli altri controlli previsti. Il Tourism Manifesto ritiene particolarmente urgente un intervento in vista del gennaio 2027, quando è attesa un’applicazione più rigorosa degli obblighi di registrazione.

“Gli aeroporti non possono risolvere problemi che dipendono dai governi”

C’è un aspetto del comunicato europeo che riguarda direttamente la controversia italiana: la distinzione tra la responsabilità degli aeroporti e quella delle autorità incaricate dei controlli alle frontiere.

Le organizzazioni del turismo ricordano che la gestione delle verifiche sui passeggeri è competenza delle autorità nazionali, non dei gestori aeroportuali. Gli aeroporti possono mettere a disposizione infrastrutture, spazi e servizi, ma non possono decidere autonomamente il numero degli agenti di frontiera o le modalità applicative delle procedure.

È proprio questo il nodo politico e amministrativo che emerge anche nel caso Malpensa.

La scelta di limitare i voli interviene infatti sulla quantità di passeggeri che possono utilizzare lo scalo, mentre Aci Europe sostiene la necessità di affrontare le cause delle code, attraverso una diversa organizzazione dei controlli e una maggiore flessibilità nell’applicazione delle procedure europee.

Per un aeroporto intercontinentale come Malpensa, la limitazione della capacità rischia inoltre di avere conseguenze che vanno oltre il periodo di applicazione del provvedimento. Le compagnie aeree pianificano infatti con largo anticipo rotte, frequenze e orari, soprattutto per i collegamenti a lungo raggio.

Il turismo europeo teme perdite fino a 45 miliardi di dollari

Nel documento del Tourism Manifesto vengono richiamati anche i possibili effetti economici dei disagi ai controlli. Secondo uno studio del World Travel & Tourism Council (WTTC), fino a 41 milioni di arrivi internazionali e 45,4 miliardi di dollari di spesa turistica potrebbero essere a rischio se i ritardi diventassero una caratteristica abituale degli spostamenti verso lo spazio Schengen.

Si tratta di una stima potenziale, non di perdite già registrate, costruita sulla base delle risposte dei viaggiatori intervistati. Il 63% degli intervistati ha dichiarato che prenderebbe in considerazione destinazioni esterne allo spazio Schengen se le attese eccessive diventassero frequenti. Il 33% sarebbe molto meno propenso a visitare l’area se ci fosse il rischio di code di tre ore o più.

Le conseguenze, sottolineano le organizzazioni europee, potrebbero estendersi oltre il turismo tradizionale, interessando i viaggi d’affari, i congressi, le fiere e le attività commerciali degli aeroporti. Il settore teme anche che la diffusione di notizie e immagini di lunghissime code possa danneggiare la reputazione delle destinazioni europee, proprio mentre milioni di viaggiatori stanno programmando le vacanze del 2027.

Malpensa, una decisione che apre una questione europea

Le due iniziative, quella specifica di ACI Europe contro la limitazione dei voli a Malpensa e quella generale del Tourism Manifesto, non sono formalmente lo stesso procedimento. Convergono però su una questione di fondo: come garantire controlli di frontiera più efficaci senza compromettere il funzionamento degli aeroporti e la connettività europea.

Da una parte l’Enac, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, punta a limitare la concentrazione dei passeggeri nelle fasce orarie più critiche. Dall’altra, le organizzazioni aeroportuali e turistiche chiedono di non ridurre la capacità del trasporto aereo per compensare difficoltà operative che ritengono debbano essere affrontate dalle autorità di frontiera e dalle istituzioni europee.

La questione assume un peso particolare a Malpensa, principale aeroporto intercontinentale del Nord Italia, dove una limitazione della capacità nelle ore di punta potrebbe influenzare le scelte delle compagnie aeree e le possibilità di sviluppo dei collegamenti.

La riduzione della capacità non equivale automaticamente alla cancellazione di un numero prestabilito di voli, ma introduce un vincolo nella programmazione della prossima stagione estiva.

Il confronto, dunque, non riguarda soltanto le code ai passaporti: riguarda la scelta se adattare il traffico aereo alle difficoltà dei controlli oppure intervenire sulle procedure per salvaguardare i collegamenti. Una questione che da Malpensa arriva direttamente sul tavolo del governo italiano e delle istituzioni europee.