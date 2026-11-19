«Malpensa è un’infrastruttura strategica per la Lombardia e per tutto il sistema produttivo del Nord Italia. Eppure, negli ultimi mesi, sono emerse vicende che interrogano la capacità del Governo e di Regione Lombardia di valorizzarne davvero le potenzialità» dice il consigliere regionale Pd Samuele Astuti, eletto a Varese, nel cui territorio provinciale ricade il principale scalo milanese.

«La prima riguarda Amazon, che ha deciso di trasferire le proprie attività cargo da Malpensa all’aeroporto di Montichiari. Una scelta che ha aperto una seria preoccupazione sul futuro di circa 190 lavoratori impiegati nelle attività di movimentazione delle merci. Operazione che, pur non mettendo in discussione il ruolo complessivo di Malpensa come principale scalo cargo italiano, non possiamo sottovalutare le ricadute occupazionali e la perdita di un’attività importante per il territorio».

«La seconda vicenda riguarda il possibile ritorno di ITA Airways a Malpensa con un collegamento per Lima, proprio mentre Emirates ha chiesto di poter operare su alcuni collegamenti internazionali attualmente non disponibili, tra cui Lima stessa. Voglio essere chiaro: il ritorno di ITA sarebbe una buona notizia, ma non può diventare il pretesto per impedire ad altre compagnie di investire e ampliare l’offerta di collegamenti internazionali. Non possiamo sacrificare le opportunità di sviluppo dello scalo per tutelare gli interessi di un singolo vettore. La concorrenza, se regolata correttamente, può rappresentare un’opportunità per i passeggeri, le imprese e l’intero territorio».

Qual è il punto? «Queste due vicende – dice Astuti – confermano quanto sia necessario avere una strategia di sviluppo per Malpensa, che non si limiti alle singole operazioni commerciali. È una questione che abbiamo posto anche durante la discussione del nuovo Piano regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT). Perché un aeroporto competitivo ha bisogno anche di collegamenti ferroviari efficienti, di infrastrutture adeguate e di una rete di trasporti capace di connettersi rapidamente con Milano, il Varesotto e il resto della Lombardia».

«Malpensa non deve essere considerata soltanto un aeroporto, ma una leva di sviluppo economico, occupazionale e infrastrutturale. Il Governo e Regione Lombardia devono avere il coraggio di guardare oltre le singole partite e costruire una visione di lungo periodo. Visione di lungo periodo che deve sempre, e lo ribadisco anche in questa occasione, tenere conte del rispetto ambientale, delle aree e comuni circostanti l’aeroporto. Il futuro di Malpensa giocherà un ruolo fondamentale sul futuro dell’intera nostra provincia, e non solo. Continua il nostro impegno per un sviluppo reale e in raccordo con il territorio e i cittadini».