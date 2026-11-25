Maltempo sul Varesotto: torna la neve sul Campo dei Fiori, piogge diffuse fino a giovedì
Il vortice depressionario proveniente dal golfo di Biscaglia porta precipitazioni su tutta la provincia e imbianca nuovamente la vetta varesina. Da giovedì pomeriggio attese le prime schiarite, verso un weekend soleggiato ma freddo
L’inverno torna a farsi vedere sulle cime varesine. Questa mattina, mercoledì 25 novembre, la neve è tornata a scendere sul Campo dei Fiori, imbiancando la vetta grazie a un abbassamento della quota neve intorno ai 1000 metri.
A livello generale, l’intera provincia di Varese sta facendo i conti con il passaggio di un vortice depressionario in avanzamento dal golfo di Biscaglia verso il Nord Italia, che manterrà condizioni di tempo perturbato almeno fino alle prime ore di domani. Secondo il bollettino del Centro Geofisico Prealpino, la giornata odierna sarà caratterizzata da cielo coperto e piogge diffuse, localmente abbondanti soprattutto a ridosso dei rilievi e nel corso del pomeriggio, con visibilità ridotta a causa della foschia e temperature comprese tra i 5 e i 9 gradi.
Un miglioramento è atteso a partire da giovedì 26 novembre: dopo una graduale attenuazione delle precipitazioni durante la notte, la mattinata resterà ancora nuvolosa ma perlopiù asciutta, lasciando spazio nel pomeriggio a schiarite soleggiate a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, seguite dalla formazione di nebbie in serata. Guardando verso il fine settimana, aria più fredda ma secca scenderà dall’Europa centrale favorendo il ritorno dell’anticiclone atlantico.
Se venerdì 27 novembre vedrà ancora nuvolosità bassa in pianura e maggiore soleggiamento sulle Prealpi, sabato 28 novembre regalerà bel tempo su tutto il territorio, accompagnato però da un sensibile calo termico con estese brinate notturne e massime che non supereranno i 7-8 gradi.
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