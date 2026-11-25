Maltrattamenti all’ex moglie, 42enne di Bellinzago condannato a quasi tre anni: sconterà la pena ai domiciliari
I carabinieri di Oleggio hanno eseguito il provvedimento a Bellinzago Novarese. L’uomo era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per maltrattamenti in famiglia
Un uomo di 42 anni è stato sottoposto alla detenzione domiciliare sostitutiva per una condanna a 2 anni e 11 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di martedì 24 novembre dai carabinieri della Stazione di Oleggio, nel Novarese.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso il 21 novembre dall’Ufficio di Sorveglianza di Novara, in seguito alla sentenza pronunciata il 1° luglio 2026 dalla Corte d’Appello di Torino.
I giudici lo hanno riconosciuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’articolo 572 del Codice penale, commesso ai danni dell’ex coniuge.
Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, il 42enne è stato accompagnato dai militari nella propria abitazione, dove sconterà la pena secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria.
L’intervento rientra nelle attività di contrasto alla violenza di genere e di tutela delle vittime vulnerabili svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri.
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