Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Un uomo di 42 anni è stato sottoposto alla detenzione domiciliare sostitutiva per una condanna a 2 anni e 11 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di martedì 24 novembre dai carabinieri della Stazione di Oleggio, nel Novarese.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso il 21 novembre dall’Ufficio di Sorveglianza di Novara, in seguito alla sentenza pronunciata il 1° luglio 2026 dalla Corte d’Appello di Torino.

I giudici lo hanno riconosciuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’articolo 572 del Codice penale, commesso ai danni dell’ex coniuge.

Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, il 42enne è stato accompagnato dai militari nella propria abitazione, dove sconterà la pena secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto alla violenza di genere e di tutela delle vittime vulnerabili svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri.