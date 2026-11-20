Tre anni e quattro mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e minacce. È la pena che dovrà scontare un uomo di 56 anni, residente a Gravellona Toce e già noto alle forze dell’ordine, arrestato nella serata di mercoledì 18 novembre dai carabinieri della locale Stazione.

I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura generale presso la Corte d’Appello di Torino, dopo che l’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati contestati.

Le condotte illecite si riferiscono a fatti avvenuti nella provincia del Verbano Cusio Ossola in un arco temporale di sei anni, dal 2016 al 2022.

Una volta rintracciato il destinatario del provvedimento, i carabinieri hanno proceduto all’arresto e, completate le formalità di rito, lo hanno accompagnato alla Casa circondariale di Verbania, dove è stato trasferito a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.