Maltrattamenti in famiglia e minacce, 56enne finisce in carcere a Verbania
Arrestato dai carabinieri a Gravellona Toce in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura generale di Torino: deve scontare 3 anni e 4 mesi. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2016 e il 2022 e sono avvenuti nel Verbano
Tre anni e quattro mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e minacce. È la pena che dovrà scontare un uomo di 56 anni, residente a Gravellona Toce e già noto alle forze dell’ordine, arrestato nella serata di mercoledì 18 novembre dai carabinieri della locale Stazione.
I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura generale presso la Corte d’Appello di Torino, dopo che l’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati contestati.
Le condotte illecite si riferiscono a fatti avvenuti nella provincia del Verbano Cusio Ossola in un arco temporale di sei anni, dal 2016 al 2022.
Una volta rintracciato il destinatario del provvedimento, i carabinieri hanno proceduto all’arresto e, completate le formalità di rito, lo hanno accompagnato alla Casa circondariale di Verbania, dove è stato trasferito a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.