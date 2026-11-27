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Marc Marquez ha annunciato, a sorpresa, che si ritirerà dalla MotoGP al termine del Gran Premio della Comunità Valenciana, in programma domenica 29 novembre. Il pilota spagnolo, 33 anni, chiuderà così la propria carriera da campione del mondo in carica dopo aver conquistato il decimo titolo iridato domenica scorsa a Portimao.

La comunicazione è arrivata nella mattinata di venerdì 27 novembre, poco prima dell’inizio delle prime prove libere. Davanti alle telecamere e ai presenti nel paddock, il numero 93 ha esposto una serie di cartelli per rendere nota la decisione di disputare questo fine settimana la sua ultima gara da pilota professionista.

La conferma della Ducati e la conferenza stampa

La notizia è stata poi confermata dalla Ducati attraverso i propri canali social:

È ufficiale. Marc Márquez ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP, e il Valencia Grand Prix 2026 sarà la sua ultima gara come pilota professionista e con la #DucatiLenovoTeam.



«Spero che vi siate divertiti come mi sono diverito io – le parole di Marc Marquez, pilota della Ducati – questo sarà il mio ultimo Gran Premio».

L’addio dopo il decimo titolo mondiale

Con il trionfo ottenuto pochi giorni fa in Portogallo, Marquez aveva raggiunto quota dieci campionati del mondo in carriera, superando i nove titoli di Valentino Rossi. Domenica 29 novembre alle 14, al semaforo verde del circuito Ricardo Tormo, il pilota spagnolo affronterà dunque l’ultima partenza della sua carriera nel Motomondiale.