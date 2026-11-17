Cuveglio
Marco Buttarelli torna a Cuveglio per presentare il suo libro “A respirare il mare”
Appuntamento venerdì 4 dicembre 2026 alle 20.30 nella Sala Polivalente di piazza del Municipio. L’autore, cresciuto in Valcuvia, dialogherà con Raffaella Mattana in una serata patrocinata dal Comune dedicata al suo volume edito da TerraMarique
Un ritorno a casa tra ricordi, emozioni e letteratura. Venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 20.30, la Sala Polivalente di piazza del Municipio a Cuveglio ospiterà la presentazione di “A respirare il mare” (edizioni TerraMarique), libro scritto da Marco Buttarelli, con il patrocinio del Comune di Cuveglio.
Nato nel 1969 a Cittiglio e cresciuto proprio tra i prati, i sentieri e il fiume di Cuveglio prima di intraprendere la carriera professionale — è medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia, impegnato da anni nella medicina della riproduzione, sposato e padre di due figli — Buttarelli torna per una sera nella sua comunità per condividere un’opera intensa e intima.
Il libro: un viaggio tra memoria e trasformazione Fin dalla copertina, che ritrae in bianco e nero il sorriso pieno e spontaneo di un bambino, “A respirare il mare” invita il lettore a entrare nella storia di un ragazzino mandato lontano da casa, in un collegio affacciato sul mare. È lì che prende avvio un percorso di scoperta interiore: respirare il mare significa sentirne il profumo, ma soprattutto esplorare la profondità e il mistero che ciascuno custodisce dentro di sé.
Più che un semplice racconto di formazione, il volume si sviluppa come un cammino di introspezione e trasformazione capace di rievocare volti, legami e frammenti di vita condivisa, sintetizzato dalle parole che accompagnano l’opera: «Guardarsi dentro richiede coraggio. Ma è spesso l’unico modo per guardare avanti con maggiore libertà» e ancora «Non possiamo cambiare il passato. Possiamo però cambiare il modo in cui lo abitiamo. Ed è da qui, perciò, che comincia il futuro».
Nel corso della serata, Marco Buttarelli dialogherà con Raffaella Mattana per ripercorrere la genesi del libro e il legame indissolubile con le proprie radici valcuviane. Al termine dell’incontro seguirà il firmacopie con l’autore.