Un ritorno a casa tra ricordi, emozioni e letteratura. Venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 20.30, la Sala Polivalente di piazza del Municipio a Cuveglio ospiterà la presentazione di “A respirare il mare” (edizioni TerraMarique), libro scritto da Marco Buttarelli, con il patrocinio del Comune di Cuveglio.

Nato nel 1969 a Cittiglio e cresciuto proprio tra i prati, i sentieri e il fiume di Cuveglio prima di intraprendere la carriera professionale — è medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia, impegnato da anni nella medicina della riproduzione, sposato e padre di due figli — Buttarelli torna per una sera nella sua comunità per condividere un’opera intensa e intima.

Il libro: un viaggio tra memoria e trasformazione Fin dalla copertina, che ritrae in bianco e nero il sorriso pieno e spontaneo di un bambino, “A respirare il mare” invita il lettore a entrare nella storia di un ragazzino mandato lontano da casa, in un collegio affacciato sul mare. È lì che prende avvio un percorso di scoperta interiore: respirare il mare significa sentirne il profumo, ma soprattutto esplorare la profondità e il mistero che ciascuno custodisce dentro di sé.

Più che un semplice racconto di formazione, il volume si sviluppa come un cammino di introspezione e trasformazione capace di rievocare volti, legami e frammenti di vita condivisa, sintetizzato dalle parole che accompagnano l’opera: «Guardarsi dentro richiede coraggio. Ma è spesso l’unico modo per guardare avanti con maggiore libertà» e ancora «Non possiamo cambiare il passato. Possiamo però cambiare il modo in cui lo abitiamo. Ed è da qui, perciò, che comincia il futuro».

Nel corso della serata, Marco Buttarelli dialogherà con Raffaella Mattana per ripercorrere la genesi del libro e il legame indissolubile con le proprie radici valcuviane. Al termine dell’incontro seguirà il firmacopie con l’autore.