Marco Caronni è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia Saronno

È Marco Caronni (nella foto a destra) il nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Saronno. Saronnese, 37 anni e dirigente d’azienda, è stato eletto per acclamazione nel corso del congresso cittadino convocato a Villa Gianetti e presieduto dall’onorevole Stefano Benigni, vice segretario nazionale del partito.

All’appuntamento hanno partecipato diversi rappresentanti dei vertici di Forza Italia, a partire dal segretario provinciale Simone Longhini, dal consigliere regionale Giuseppe Licata e dall’onorevole Gianfranco Librandi. Presenti anche i segretari cittadini di Lega e Fratelli d’Italia, a testimonianza della presenza degli alleati del centrodestra saronnese.

Numerosi gli interventi che hanno accompagnato il congresso: hanno preso la parola il capogruppo in Consiglio comunale Lorenzo Azzi, il coordinatore uscente Rienzo Azzi, il consigliere comunale Agostino De Marco, l’ex sindaco Pier Luigi Gilli, l’ex vicesindaca Annalisa Renoldi e Lucio Bergamaschi, vicepresidente di Rete Popolare Varese.

L’assemblea ha eletto contestualmente anche il nuovo direttivo cittadino di 25 membri e rappresentativo delle diverse componenti del partito.

Nel suo intervento di accettazione della carica, Caronni ha indicato in concretezza, serietà e unità le parole d’ordine del nuovo corso. Tra le priorità annunciate c’è il rafforzamento della presenza di Forza Italia sul territorio e dei rapporti con la società civile, il mondo del volontariato e le associazioni.

«Forza Italia deve lavorare con intensità sul territorio, rafforzare i suoi rapporti con la società civile, il volontariato, le associazioni», ha detto il neo segretario, sottolineando anche la volontà di allargare lo sguardo al comprensorio saronnese. Una scelta che si riflette nella composizione del nuovo direttivo, nel quale sono state inserite anche personalità provenienti dai Comuni vicini che gravitano su Saronno.

I prossimi passaggi organizzativi sono già stati fissati: Caronni ha annunciato che intende convocare il direttivo già la prossima settimana per procedere alla nomina del vicesegretario, del tesoriere e della segreteria politica.

Sul piano politico, il nuovo segretario ha ribadito la volontà di consolidare il rapporto con gli altri partiti del centrodestra, con cui Forza Italia si è presentata alle elezioni amministrative dello scorso anno. L’obiettivo dichiarato è iniziare fin da subito a costruire un’alternativa all’attuale amministrazione comunale di centrosinistra.

Nel suo intervento Caronni ha espresso una valutazione critica sulla Giunta in carica, definendola «molto più a sinistra della precedente» e contestando quelle che, a suo giudizio, sarebbero le priorità dell’amministrazione: «Le cui uniche preoccupazioni sembrano essere gli eventi e la soddisfazione dei desiderata dell’attuatore dell’area Isotta».