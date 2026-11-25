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Marco Giovannelli è il fondatore e direttore di VareseNews, il quotidiano online nato alla fine del 1997 e diventato uno dei primi giornali digitali locali d’Italia. Viterbese d’origine, vive in provincia di Varese da quasi cinquant’anni: arrivato nel 1978 per un breve periodo di lavoro e di studio, si è laureato in Scienze politiche a Milano, e ha scelto di restare.

Prima del giornalismo ha lavorato nel sociale e nella cultura, contribuendo alla fondazione del Centro Gulliver e della cooperativa La Castellanza che gestiva il Circolo di Bosto. Con VareseNews ha dato vita anche al festival Glocal e al progetto 141 Tour, dedicato ai comuni della provincia. Insegna Giornalismo all’Università dell’Insubria ed è grande appassionato di cammini.

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Qual è stato il suo primo incontro con il Varesotto?

«Sono arrivato in una data che è rimasta storica. Non certo per la mia venuta: due ore dopo essere arrivato ad Azzate, dove ho vissuto i primi tempi, veniva eletto Giovanni Paolo II, un papa polacco, inaspettato, segno di un tempo che cambiava. Era il 16 ottobre 1978. Dovevo restare poco, fare un’esperienza e poi tornare a Viterbo, a cui sono ancora legatissimo. Per anni tutti mi chiedevano dove si stesse meglio, se a Varese o a Viterbo. Avevo diciannove anni e uno sguardo sul mondo molto diverso da quello di oggi. Ciò che mi colpì subito del territorio fu il verde, insieme al paesaggio: due aspetti che mi sono rimasti dentro».

Qual è il luogo del Varesotto che porta nel cuore?

«In questi quarantotto anni sono cambiati. Un manager di Whirlpool, durante un’intervista, mi raccontò di aver girato il mondo ma di sentirsi a casa la sera, uscendo dall’autostrada, quando gli si stagliavano davanti il Monte Rosa e il lago di Varese. È lo stesso paesaggio che Stendhal descrive da Villa Cagnola, e che Carlo Meazza ha immortalato nelle sue fotografie. Il primo luogo che mi colpì, dopo pochi mesi, fu il Sacro Monte, un borgo che oggi fa parte del patrimonio UNESCO. Io arrivavo dalla Tuscia, terra di borghi autentici riscoprii quell’atmosfera in Santa Maria del Monte. Poi Monteviasco, dove ho passato notti, giorni, perfino vacanze con amici. Allora si saliva solo a piedi, la funivia non c’era ancora. Il paesino è un gioiello incastonato nella montagna, dove ti senti sospeso nel tempo. L’ultimo è Tornavento, con la sua piazzetta che si apre sulla valle del Ticino e su un gran pezzo di Piemonte. Entrambi sono legati a esperienze umane: a Tornavento mi portò un caro amico artista, Tino Sartori, a Monteviasco un gruppo di amici».

Due punti opposti della provincia, due paesaggi diversi…

«E anche due luoghi storici. Monteviasco è una terra di confine, dove l’economia era semplicissima e l’unico incontro con gli altri avveniva grazie alle mucche che passavano la frontiera;. Oggi lassù c’è anche un piccolo osservatorio astronomico, segno di come la modernità arrivi ovunque. Tornavento, invece, guarda a sud e alla grande distesa della Pianura Padana. Tutta un’altra storia».

Quale aspetto dei varesini l’ha influenzata di più?

«L’operosità. È un territorio abituato a fare, e non solo in termini economici. Spesso confondiamo la sua vocazione produttiva con l’unica ricchezza, ma c’è molto di più. È una provincia che poteva restare chiusa, e per lungo tempo lo è stata, perché ha confini fortissimi. A ovest il Lago Maggiore e il Ticino, a nord la Svizzera, una vera frontiera attraversata ogni giorno da 35.000 frontalieri che lavorano in un altro Stato. A est, oltre la strada per Como, c’è un corridoio ecologico straordinario fatto di parchi, fino a Saronno, cioè alle porte di Milano. L’unico elemento che mi lascia ogni volta perplesso è la poca capacità di fare rete. Un’amica la chiama “la sindrome del pasticcino”: tanti pasticceri che, invece di lavorare insieme a una grande torta, preparano ciascuno il proprio pasticcino».

Però sono ottimi pasticcini…

«Sì, e in tanti settori. E non dimentichiamo che, malgrado questa sindrome, abbiamo anche saputo fare squadra. Nel basket la Stella è arrivata con i Roosters, un’esperienza unica, diversa dai tempi in cui c’era un grande patron a sostenere tutto. Trentacinque anni fa è nata la LIUC, allora un elemento fortemente innovativo, e subito dopo l’Università dell’Insubria, mettendo insieme territori litigiosi come Varese e Como. Anche questi sono pasticcini di grande bontà».

E arriviamo a VareseNews, com’è nata l’idea di fare un giornale digitale?

«Per me è il compimento di un percorso personale. Dopo la laurea ho lavorato nel sociale e nella cultura, per un breve periodo in un sindacato, poi sono stato tra i fondatori del Centro Gulliver. Più tardi fondammo una cooperativa che prese in gestione, insieme alle ACLI e ad altre realtà, un vecchio circolo, “il Circolino”. Lì, dopo altre brevi esperienze editoriali, alla fine del 1997 è nata VareseNews. In quel periodo Internet lo usavano poche persone: dei sessanta consiglieri comunali di allora, solo cinque avevano un indirizzo email. Iniziammo in tre, io, Carlo Galeotti e Michele Mancino, due viterbesi e un lucano in terra leghista. Carlo era l’unico giornalista professionista. Cominciammo quasi per gioco, aprendo un Internet café nella saletta del Circolino: siamo stati i primi a far navigare le persone. Poi l’incontro con Luca Spada, con quella che allora si chiamava Skylink e sarebbe diventata Eolo, ci fece fare il salto. Decisivo fu anche Rinaldo Ballerio. Alla fine del 1999 non facevamo nemmeno mille visite al giorno, ed allora quello era l’obiettivo del piano industriale: oggi quei numeri con VareseNews li raggiungiamo in pochi secondi».

In tutti questi anni nel suo lavoro e progetto ha dovuto cambiare obiettivo?

«Per forza. Noi lavoriamo dentro un ecosistema complesso e in trent’anni abbiamo vissuto tre cambi di paradigma profondi, che non riguardano solo il giornalismo ma la vita di ognuno. Il primo è l’arrivo del web, nel 1993. Il secondo nel 2008, quando arrivano insieme gli smartphone e i social. Avere la connessione in tasca, solo vent’anni fa, sembrava fantascienza. Intanto noi guardavamo a questi cambiamenti e sperimentavamo. Nel 2012 ci fu la prima edizione di Glocal, il festival che ha compiuto quindici anni, e l’anno dopo ci invettammo il 141 Tour che prevedeva sei mesi di lavoro sistematico in tutti i comuni della provincia. Due progetti che hanno accompagnato i cambiamenti. Il terzo salto è quello in cui siamo immersi: l’intelligenza artificiale con l’arrivo nel novembre 2022 di ChatGpt. Se i nostri obiettivi fossero rimasti quelli del 1997 oggi non ci saremmo più».

Che cos’è il successo, secondo lei?

«È raggiungere un risultato, ma si declina in tanti modi. Nel caso di VareseNews è figlio del coraggio e della visione, di qualcosa che intuisci. Se hai davanti una siepe pensi che dietro ci sarà pur qualcosa. Quando scoprimmo il digitale fu come per Alice nel paese delle meraviglie: è come se si fosse aperto un buco nel muro, con curiosità passi dall’altra parte e scopri un mondo. E allora capisci quante cose si possono fare. Ma il successo non è fatto solo di grandi visioni, a volte nasce dai piccoli gesti come di fronte a un bambino che gattona e che capisce che qualcuno prima di lui si è alzato in piedi e comincia a camminare, o impara ad andare in bicicletta. Per lui è un successo incredibile».

In cosa ritiene di aver avuto successo?

«Guardo con affetto al Gulliver, dove sono tornato in più occasioni. È un caso di successo pieno di insuccessi, perché chi lavora in quel settore fa i conti ogni giorno con la fragilità dell’essere umano. Mi onoro di aver contribuito a fondarlo. Poi, ovviamente, VareseNews. Allora volevamo allargare la platea dell’informazione e non solo ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto innovazione. Come diceva Rinaldo Ballerio, siamo come Asterix, circondati da giganti che vogliono prendersi tutto, e noi lì, testardi, a dare risposte diverse. Il coronamento di questo percorso è Materia, che oggi è a tutti gli effetti un hub civico. Il suo successo conterà non perché siamo bravi noi, ma perché dimostra che si può fare. Sono le persone che lo vivono ogni giorno a indicarci quanto sia importante avere un luogo di socialità. Servono coraggio, visione, progetti, condivisione e una grande passione».

C’è un aneddoto che racconta questa passione?

«Me ne vengono in mente due, legati a città diverse: Trieste e Roma. Nel 2010 ho realizzato un sogno: percorrere in Vespa tutte le coste italiane, sulle orme di un viaggio di Michele Serra fatto venticinque anni prima. Partito da Ventimiglia, dopo 4.200 chilometri e tutto il mese di agosto, quando ho visto il cartello di Trieste mi sono fermato sul lungomare, mi sono seduto su una panchina, l’emozione ha trovato tutto il proprio spazio e ho pianto come un bambino. L’altro nasce dalla mia vera passione, il cammino. La prima volta di un percorso a tappe, sono partito dal Passo della Cisa e, lungo la via Francigena, passando anche dalla mia Viterbo, sono arrivato a Roma: 560 chilometri in 21 giorni, con tantissima fatica perché non ero tanto allenato. Entrato in San Pietro mi sono seduto per terra e ho pianto di nuovo. Il cammino è una metafora della vita: la testa, l’anima e il corpo danzano insieme in un tempo sospeso, fatto di incontri e di accoglienza, fino alla sensazione di avercela fatta. È l’aneddoto più potente della mia vita».

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