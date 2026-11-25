Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

«La cortina fumogena sollevata dal governo sui dati relativi alla Carta dedicata a te e, soprattutto, l’esclusione delle famiglie monogenitoriali dai beneficiari rappresentano il modo peggiore di celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne» ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo Italia Viva-Casa Riformista alla Camera, durante il question time con la ministra del Lavoro Marina Calderone. «Il governo sembra dimenticare una dimensione fondamentale del problema: la violenza economica».

«In Italia la povertà assoluta colpisce 5,4 milioni di persone, l’11,5% sono famiglie monogenitoriali. La Carta “Dedicata a te” vincola i criteri a nuclei di almeno tre componenti, escludendo così i genitori single con un minore a carico. Pur non avendo mai condiviso un modello che monetizza il bisogno con una spesa una tantum, almeno si usino criteri rispondenti alla realtà quotidiana. Chiediamo anche al governo di rivedere i tempi di erogazione, la carta è stata sbloccata a novembre e la prima spesa deve essere fatta entro il 16 dicembre, pena la decadenza».

«La povertà è aumentata e le persone devono essere raggiunte, intercettate e accompagnate anche nell’utilizzo di questo strumento. Sarebbe stato più efficace dare queste risorse al Terzo Settore e ai comuni, relegati al mero ruolo di passacarte, perché il bisogno alimentare è solo la punta di un iceberg di complessità. A distanza di quattro anni servirebbe pure più trasparenza sugli effettivi risultati di questa carta. Infine, in vista della seconda tranche di pagamento prevista per aprile, ci auguriamo che non si tratti di una misura dettata dai tempi elettorali. Il tema è troppo serio per essere strumentalizzato».

La ministra Calderone ha negato le accuse, ha detto che la carta è «uno degli strumenti» e che le scelte operative sono finalizzate a che «le risorse pubbliche raggiungano i nuclei con maggiori bisogni alimentari», pur senza escludere genitori soli o anziani senza parenti.