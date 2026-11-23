Maria Cristina Pierro è arrivata a Varese quando l’Università dell’Insubria ancora non esisteva formalmente. Era il 1993, stava completando il dottorato in diritto tributario a Pavia e in via Ravasi teneva esercitazioni di Scienze delle finanze. Da allora ha visto crescere l’ateneo pezzo dopo pezzo: il primo contratto nel 1995, la nascita ufficiale dell’Insubria nel 1998, lo sviluppo dei dipartimenti e dei poli di Varese, Como e Busto Arsizio, fino agli oltre dodicimila studenti di oggi.

Ora è lei a guidare quell’università, prima donna eletta rettrice nella storia dell’Insubria. E tra i progetti a cui tiene di più ce n’è uno che riguarda direttamente Varese: riportare una parte degli studenti nel centro cittadino, recuperando quella relazione tra università e città che lei stessa ha vissuto nei suoi primi anni di insegnamento.

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Qual è stato il suo primo incontro con Varese?

«Sono arrivata a Varese per l’università. Ho vissuto e studiato a Pavia, poi si è presentata la possibilità di iniziare una collaborazione con questo ateneo, che in quegli anni si stava consolidando. Sono arrivata proprio in via Ravasi, dove c’erano alcune aule e il rettorato. Lì facevo esercitazioni in scienze delle finanze, una materia al confine con il diritto tributario, che è la mia disciplina. Stavo completando il dottorato e venivo con i colleghi e con il mio professore per svolgere questa attività di tutoraggio».

Quindi il suo percorso qui è iniziato dalla facoltà di Economia…

«Sì, da subito. Poi, una volta conseguito il dottorato, ho vinto un bando per l’insegnamento di diritto tributario. Il primo vero contratto è del 1995. Ricordo che la facoltà di Economia aveva già un ottimo successo all’interno dell’ateneo, con sette percorsi. Insegnavo anche a Pavia, ma la nuova direzione era certamente Varese. Allora il consiglio di dipartimento di Economia era composto da cinque o sei persone: oggi sono più di cinquanta. E c’era il professor Dionigi, il nostro fondatore, che ha creduto in questo progetto e lo ha realizzato».

Qual è il luogo del Varesotto che porta nel cuore?

«Sicuramente il Sacro Monte. L’avevo visitato da giovane, ci sono tornata con i miei figli quando erano piccoli e anche di recente. È un luogo magico, molto bello, con le sue cappelle e con le riflessioni che si possono fare lungo il percorso».

Quanto conta, secondo lei, quella che viene definita varesinità?

«Se per varesinità si intende l’atteggiamento dei cittadini di Varese, ci credo molto. Quando sono arrivata, venendo da una città di forte matrice universitaria come Pavia, ho trovato una comunità particolarmente accogliente. So che può sembrare strano, perché i varesini stessi spesso dicono il contrario. Ho trovato persone, enti e istituzioni con cui era possibile dialogare e con cui l’intesa è stata immediata. Come professoressa di diritto tributario ho avuto rapporti con gli ordini professionali, in particolare con quello dei commercialisti, e con la Camera di Commercio. È sempre stato un confronto franco, a volte anche dialettico, ma sempre orientato alla crescita dell’università e del territorio, e a iniziative di cui potessero beneficiare soprattutto gli studenti. Per me è un valore assolutamente positivo, e non è così in altre città».

L’università è nata quasi come l’ateneo di casa di un territorio ricco che ne sentiva il bisogno. Com’era quando è arrivata?

«Creare un polo universitario tra Varese, Como e Busto Arsizio è stata un’idea riuscita: nel nord ovest della Lombardia serviva davvero un polo formativo e di ricerca importante, capace di portare effetti benefici al territorio. L’ateneo però non è così giovane come si pensa. La costituzione formale è del 14 luglio 1998, ma già tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta diversi professori di Pavia, il professor Dionigi e con lui altri colleghi, vennero a Varese per costituire la seconda facoltà di medicina. È una presenza iniziata timidamente, anche con qualche resistenza, che poi si è consolidata ed è entrata lentamente nel territorio e nella sua cultura. Quando sono arrivata era una piccola università che muoveva i primi passi, e io, per quanto giovane, mi sentivo una delle persone impegnate a farla crescere pezzo dopo pezzo».

E oggi?

«Oggi siamo un ateneo di dimensioni medie con più di dodicimila studenti. I dati di questi giorni ci dicono che le iscrizioni crescono di quasi il 4 per cento. Aumentano anche i corsi di studio: quest’anno abbiamo attivato la magistrale in Farmacia e una laurea professionalizzante pensata per chi ha il diploma di geometra e vuole specializzarsi. Anche nella ricerca, scientifica e umanistica, abbiamo fatto passi da gigante: l’Insubria è riconosciuta a livello nazionale come un ateneo consolidato».

Per molto tempo si è detto che Medicina assorbisse gran parte delle energie dell’ateneo. Quando è cambiato qualcosa?

«Credo sia stata un’evoluzione naturale. Quando in un ateneo c’è Medicina, è necessario che questa funzioni bene, con scienziati e clinici di livello, perché poi fa da traino anche agli altri ambiti. Direi che intorno agli anni Duemila gli altri dipartimenti si sono consolidati: Informatica, l’area storica, Economia, che ha avuto grande successo sia scientifico sia didattico e anche quest’anno conta circa seicento iscritti alla triennale. Vanno molto bene anche Scienze della comunicazione, Mediazione linguistica, Chimica, Fisica. I risultati della ricerca si riflettono negli insegnamenti, e gli studenti lo sanno: sono molto attenti, confrontano l’offerta formativa e scelgono dove andare».

Lo sviluppo maggiore è avvenuto nel campus di Bizzozero, ma ora l’idea è ridare centralità al centro di Varese. Come?

«A Como gli edifici universitari sono già integrati nella città. A Varese, invece, con il trasferimento dei corsi a Bizzozero il centro si è svuotato. Era una scelta ben pensata, ma forse senza valutare fino in fondo questo effetto: parliamo di circa tremila persone che ruotano attorno a quel polo. Bizzozero resta importantissimo e lo stiamo rafforzando con un nuovo edificio dotato di ottime infrastrutture per studenti e ricercatori. Ma c’è anche la necessità di ripopolare la città per renderla davvero universitaria. Abbiamo cominciato con Giurisprudenza e proseguiamo in questa direzione, lavorando con la Provincia e con il suo presidente per individuare nuovi spazi in cui portare in centro le materie umanistiche. Quando insegnavo in via Ravasi, dopo le lezioni si scendeva in piazza, si andava a mangiare, e la città era animata da questa vitalità. Mi piacerebbe ricreare quel clima: una città è fatta dalle persone che la vivono, e una città vuota va rianimata».

Che cos’è il successo, secondo lei?

«È fare qualcosa di buono che rimanga, raggiungere i propri obiettivi. Mi sono sempre posta degli obiettivi, nelle scelte professionali, nello scrivere un articolo o una monografia, nel trasmettere ai miei studenti la mia professionalità. E poi lasciare un buon ricordo: la cosa più bella è quando gli studenti si ricordano di te. Mi capita di incontrarli dopo vent’anni e di sentirmi chiedere se mi ricordo di loro. E io me li ricordo».

Quindi un intreccio tra rapporti umani e lavoro…

«Sì, per me il rapporto umano è sempre stato fondamentale, in generale e con gli studenti. Sono stata, e sono, anche molto severa, ma è una severità che poi ha avuto effetti positivi per i ragazzi».

Che cosa ha provato quando è stata eletta prima rettrice dell’Insubria?

«Una grande emozione. Ci abbiamo lavorato molto, io e il mio prorettore, con cui ho un ottimo rapporto: il programma lo abbiamo scritto insieme, parola per parola. Abbiamo cercato di costruire una relazione con tutti, con i colleghi, con gli studenti e con il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, che è fondamentale e senza il quale non si otterrebbero i risultati che abbiamo raggiunto. Ci ho creduto molto, pensavo di potercela fare, e quando è successo è stata una gioia infinita. Da giovane, però, non l’avevo mai immaginato: ho cominciato a pensare di candidarmi solo un anno prima».

C’è un aneddoto che racconta bene la sua passione?

«Sì, ed è un episodio di cui conservo ancora le tracce. Era il 2003, insegnavo ancora in via Ravasi e avevo una classe straordinaria, molto frequentata, con un gruppo di trenta o quaranta studenti particolarmente vicini. L’esame era anche più pesante di adesso. Quando tutti lo hanno superato, mi hanno invitata a cena insieme a un collega, il professor Salvatore, e in quell’occasione mi hanno consegnato un diploma di laurea che conservo ancora nella mia stanza. Mi ringraziavano per le ore di lezione, prendendomi anche un po’ in giro per alcune cose che dicevo in aula, ma riconoscendo che avevo trasmesso loro la passione per la materia e dedicato loro del tempo. Avevano stampato anche delle magliette con il mio nome, che conservo ancora. È un ricordo che resta nel cuore».

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