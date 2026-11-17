«Non ho più nulla», ripeteva Maria, badante ucraina di Busto Arsizio.

Derubata di tutti i suoi averi alla stazione cittadina, suo rifugio da alcuni giorni.

La donna si era appisolata guardinga, la testa appoggiata sulle borse che contengono tutta la sua vita. Ma in un attimo tutto è scomparso, portato via da mano ignota. Nelle borse, dice chi la conosceva, c’era la sua vita: i documenti, il cellulare con cui manteneva i contatti con i suoi cari, in Ucraina, i numeri di telefono preziosi per lei. Sparito tutto.

Seppur specifico, il caso delle badanti che concludono un incarico di lavoro e perdono casa è comunque un pezzo della questione abitativa, anche nel Varesotto.

Le assistenti familiari sono sempre più presenti nel tessuto sociale italiano, in un contesto in cui la popolazione invecchia e ha bisogno di assistenza: talvolta la perdita del lavoro si trasforma nella perdita dell’alloggio in pochi giorni.

«Normalmente le lavoratrici trovano sistemazione in una serie di case – ad esempio a Varese, Busto, Legnano – dove sono presenti più camere in affitto proprio per gestire le fasi di passaggio» spiegano dallo Sportello Acli Colf e Badanti, il servizio delle Acli che offre consulenze e assistenza amministrativa alle collaboratrici familiari. «In altri casi le lavoratrici rumene, moldave o ucraine rientrano nei loro Paesi d’origine in attesa di un nuovo contratto. Poi ci sono anche famiglie che lasciano a disposizione l’alloggio anche dopo la scomparsa della persona assistita».

Casi come quello di Maria sono un po’ la forma estrema della precarietà che si ritrovano talvolta a vivere le badanti, che è appunto una forma specifica delle difficoltà che più in generale trovano tanti lavoratori migranti (dall’estero o interni: capita anche a persone dal Sud Italia, ad esempio gli insegnanti alla nomina al Nord) quando devono cercare in pochi giorni un alloggio che sia economicamente sostenibile.

Lo scorso anno Varesenews aveva ad esempio raccontato, proprio nella zona di Busto, il caso di una badante costretta a vivere in uno scantinato, potendo contare su un alloggio con la persona assistita solo nel weekend.

Quanto a Maria, c’è anche un versante positivo, nella brutta vicenda: la donna frequenta la chiesetta di Sant’Anna, nel centro di Busto, dove passano diverse persone anche perché è in pieno centro ed è “tempio civico” cittadino. Una segnalazione sui social ha consentito di aiutarla nel giro di pochi giorni: grazie a Max De Cinque, docente di informatica a Magnago al Cfp Promos e “digital sherpa”, che da anni recupera e rigenera pc e cellulari da donare poi a chi ha bisogno, ha potuto avere un nuovo cellulare. Ha potuto fare la prima telefonata ai suoi cari, da giorni in angoscia per il suo silenzio, e ora è in attesa che su quel cellulare arrivi una chiamata per assistere un anziano. E ritrovare una casa, che per alcune badanti resta un bene prezioso difficile da trovare, tra un incarico e l’altro.