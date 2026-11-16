Maschi, stereotipi e responsabilità: alla Elmec il confronto con Lorenzo Gasparrini e Francesco Pacifico

Chi ha scritto le regole che definiscono cosa significa essere uomini? E quanto stereotipi, aspettative sociali e modelli culturali influenzano ancora oggi comportamenti, relazioni e libertà individuali? Sono alcune delle domande al centro di “Maschi: chi ha scritto le regole? Stereotipi, aspettative e libertà di essere sé stessi”, l’incontro promosso da Elmec Informatica per mercoledì 25 novembre alle 18.15 al Campus di via Pret 1, a Brunello, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento nasce dalla volontà di spostare una parte della riflessione sulla violenza di genere anche sul ruolo degli uomini. Il punto di partenza è che il contrasto alla violenza non possa riguardare soltanto la protezione delle donne, ma debba passare anche attraverso una maggiore consapevolezza maschile rispetto ai comportamenti, ai modelli appresi e alle dinamiche spesso considerate normali o inevitabili. A confrontarsi sul tema saranno Lorenzo Gasparrini, filosofo, divulgatore e formatore sui temi di genere, e Francesco Pacifico, scrittore, traduttore, giornalista e autore del podcast “Maschi”. Il dialogo sarà moderato da Luca Sardella.

Mettere in discussione le “regole non scritte”

Il titolo dell’incontro si inserisce nel percorso “E se la storia fosse andata diversamente?”, partendo dall’idea che molti comportamenti e ruoli attribuiti agli uomini e alle donne non siano immutabili, ma il risultato di costruzioni culturali che possono essere riconosciute, discusse e modificate.

La domanda diventa quindi non soltanto come contrastare gli episodi di violenza, ma anche come intervenire prima, sui modelli che contribuiscono a determinarne il contesto: l’idea di forza associata alla maschilità, le aspettative sul comportamento degli uomini, il rapporto con le emozioni, il potere nelle relazioni e la difficoltà di mettere in discussione automatismi appresi.

«Il cambiamento della nostra realtà richiede anche, e forse soprattutto, la presenza degli uomini», è il messaggio con cui Elmec presenta l’iniziativa, sottolineando come il primo passaggio sia proprio quello della consapevolezza e della possibilità di parlarne apertamente.

Lorenzo Gasparrini e Francesco Pacifico

Lorenzo Gasparrini, filosofo e formatore, lavora da anni sui temi di genere rivolgendosi in particolare a un pubblico maschile, attraverso incontri nelle università, nelle scuole, nelle aziende e nei sindacati. È autore, tra gli altri, dei libri Diventare uomini e Perché il femminismo serve anche agli uomini e fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.

Francesco Pacifico, scrittore e traduttore, ha invece fatto delle relazioni contemporanee e delle contraddizioni del maschile uno dei temi della propria attività letteraria e giornalistica. È ideatore e voce del podcast “Maschi”, dedicato proprio al ruolo degli uomini nel percorso verso una reale parità di genere e alla necessità di riconoscere e mettere in discussione comportamenti e automatismi.

Il programma della serata

L’accoglienza degli ospiti è prevista alle 18.15. Alle 18.30 l’introduzione sarà affidata ad Alessandro Ballerio, CEO di Elmec Informatica, mentre alle 18.45 inizierà il talk con Gasparrini e Pacifico, moderato da Luca Sardella. La serata si concluderà alle 20 con un aperitivo.

L’incontro fa parte di Passion Time, il format ideato da Elmec Informatica dedicato alla divulgazione e all’impegno sociale. VareseNews è media partner dell’iniziativa.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e tutte, con registrazione obbligatoria attraverso il form disponibile sul sito di Elmec.

“Maschi: chi ha scritto le regole?”

Mercoledì 25 novembre 2026, ore 18.15

Campus Elmec Informatica – via Pret 1, Brunello (VA)

Ingresso gratuito previa registrazione