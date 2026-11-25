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Due città, due librerie e un unico protagonista: Massimo Gramellini. Lunedì 30 novembre 2026, il giornalista, scrittore e conduttore televisivo farà tappa a Gallarate e Legnano per incontrare i lettori in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, Beato il popolo che ha bisogno di eroi, pubblicato da Solferino.

“Un doppio appuntamento che offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino uno degli autori più apprezzati del panorama giornalistico e letterario italiano, da sempre capace di raccontare la complessità del nostro tempo attraverso uno sguardo sensibile e attento alle fragilità, alle emozioni e alle contraddizioni dell’animo umano. Con la sua inconfondibile capacità di intrecciare riflessione, attualità e narrazione, Gramellini torna in libreria con un titolo evocativo, che invita a interrogarsi sul significato dell’eroismo e sul bisogno di figure esemplari nella società contemporanea”.

Il primo incontro è in programma alle ore 15:30 presso Carù Dischi/Libri di Gallarate, in Piazza Giuseppe Garibaldi 6. L’appuntamento proseguirà alle ore 17:00 presso la Libreria Nuova Terra di Legnano, in via Giovanni Giolitti 14.

Entrambi gli eventi saranno dedicati al firmacopie: i lettori avranno così la possibilità di incontrare personalmente l’autore e ricevere una dedica autografata sul proprio libro.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il ruolo delle librerie indipendenti come presìdi culturali del territorio: luoghi di incontro e condivisione, capaci di promuovere la lettura, favorire la partecipazione e creare occasioni di dialogo diretto tra autori e pubblico.

Massimo Gramellini è giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Tra le firme più riconoscibili del giornalismo italiano, ha conquistato negli anni un vasto pubblico grazie a uno stile personale, capace di intrecciare cronaca, emozioni e riflessione. Tra i suoi libri di maggior successo figurano L’ultima riga delle favole, Fai bei sogni, Avrò cura di te, scritto con Chiara Gamberale, e C’era una volta adesso.

GLI APPUNTAMENTI – LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2026

ORE 15:30 – GALLARATE

Carù Dischi/Libri

Piazza Giuseppe Garibaldi, 6

ORE 17:00 – LEGNANO

Libreria Nuova Terra

Via Giovanni Giolitti, 14