Una vittoria importante almeno quanto strana, quella ottenuta giovedì in Coppa Italia dai Mastini, con i gialloneri bravi a sfruttare l’errore dell’estremo difensore Erwin De Nardin nel cuore del supplementare-spareggio e di ottenere il pass per le Final Four di Coppa Italia che si giocheranno a gennaio. Una vittoria anche molto sofferta, con le Civette che hanno imposto il proprio gioco per quasi tutta la gara. A salvare i Mastini è stata la formula, prima ancora del gioco (e del colpaccio di Bastille, bravo a crederci), che premia la vittoria e non i gol di scarto. (foto V. Bossi/Hcmv)

L’importante era vincere, e lo si è fatto, ma la squadra vista all’Acinque Ice Arena era stanca, e non per certo priva di volontà (quella c’è e si vede) nonostante qualche uomo in più a disposizione. Lo si era percepito anche ad Alleghe, nella partita di andata, quando Filippo Matonti venne chiamato agli straordinari nell’ultima frazione (a ripensarci oggi quelle parate valsero doppio) e fu artefice di una delle migliori prestazioni della stagione.

Tra le note positive di coppa ci sono i rientri di Bastille – più che sufficiente la sua prestazione – e di Joey Musa, che ora si appresta a disputare la sua prima partita ufficiale in campionato e deve trovare le misure giuste in una squadra per lui di fatto tutta nuova. Sabato sera (21 novembre, dalle ore 19), si gioca ad Appiano contro un avversario che conosce la stessa fatica. Anche i Pirati hanno giocato giovedì e sono passati alle Final Four vincendo a Pergine solo ai rigori, dopo il supplementare.

In classifica i gialloblu sono terzi con 20 punti, due in più dei gialloneri. Chi vince sabato dunque si prende il terzo posto, alle spalle della coppia di testa Aosta-Caldaro, isolata e lontana. Il precedente in Alto Adige non porta bene: un anno fa, a dicembre, i Mastini avevano preso quattro gol in 8′ e lì avevano perso la partita prima ancora di cominciarla.

Sabato la regola è la stessa di tutto questo novembre di ferro: partire concentrati, non concedere superiorità e aggrapparsi a Matonti nei momenti di sofferenza. In più si vivrà con una forte speranza, quella che le gambe dei Mastini possano tenere. Sotto questo aspetto serve una partita intelligente da parte di coach Rich, che dovrà fare di necessità virtù degli effettivi sul ghiaccio. Ma a livello tattico il coach ha già mostrato tutte le sue qualità.

IHL – 12a giornata (Sabato 21 novembre)

PROGRAMMA: Pusteria Junior – Caldaro (16); Appiano – Varese (19); Valdifiemme – Aosta (19,30); Valpellice – Alleghe (20,30); Fassa – Pergine (dom 22 – 18,30). Riposa: Feltre.

CLASSIFICA: Aosta 27; Caldaro 26; Appiano 20; VARESE 18; Fassa 14; Alleghe 13; Feltre, Fiemme 11; Pergine, Valpellice 9; Val Pusteria Junior 7.

COPPA ITALIA – Final Four: Caldaro, Aosta, Varese, Appiano. Semifinali sabato 16 gennaio, finale domenica 17 gennaio.

PORTA TRE DISCHI – Martedì prossimo, 24 novembre, dalle ore 20 su Radio Materia l’ultima puntata della prima serie di “Porta Tre Dischi”, il programma dedicato ai giocatori di hockey e alla loro vita (anche) fuori dal ghiaccio. L’ospite speciale sarà Thomas Larkin, il varesino che fino a pochi mesi fa è stato il capitano dell’Italia. Nel box sottostante trovate tutte le puntate già andate in onda.