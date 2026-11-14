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Mastini contati ma pieni di grinta e coraggio: espugnata Torre Pellice

Un Varese tutto cuore supera la Valpe (3-5) con l’ennesima prova convincente. Senza attaccanti stranierie senza la fantasia di Franchini il risultato non cambia. Doppietta di Piroso, reti di Borghi, Lenta e De Toni

valpellice mastini novembre 2026

Sul ghiaccio ci sono solo dodici giocatori di movimento e un solo straniero (Maekinen), contro una squadra che simile ai Mastini per molti aspetti. La coperta corta ormai è un fazzoletto, ma Varese sembra non saperlo, continuando a regalare grandi soddisfazioni ai numerosi tifosi gialloneri arrivati in Piemonte, e chiudono l’ostica pratica Valpe con l’ennesima prova positiva (3-5) e con tre punti d’oro. (foto HCMV – V. Bossi)

LA PARTITA

I – I gialloneri partono subito forte e costringono i padroni di casa al fallo dopo appena 22″. Il primo power play però va sotto gli standard di una squadra che, statistiche alla mano, è tra le più produttive della lega in superiorità. Tornati in parità numerica, i Mastini creano due belle occasioni, prima con Borghi e poi con Piroso, ma l’ex Basrauoi le neutralizza entrambe. Poi però altra bella penetrazione varesina: Lenta spara dalla corta distanza e Piroso, in versione avvoltoio, recupera il rebound e mette in rete il disco dello 0-1.
Varese continua a costruire bene e mette sul ghiaccio un ottimo hockey. La Valpe resta chiusa nel proprio terzo sotto la pressione costante dei Mastini, ben disposti da coach Rich. Arriva un’altra penalità a favore dei gialloneri, ma anche il secondo power play è sotto media e la via della porta non si trova. A 10:48 Marco Matonti viene mandato in panca puniti per un colpo di bastone e il Valpellice ne approfitta: Payra finalizza l’assist di Majul e batte Filippo Matonti. 1-1.
I gialloneri non accusano il colpo e tornano in avanti. Borghi lascia partire un fendente che fa la barba al palo, mentre l’onnipresente Piroso scalda la pinza dell’estremo difensore della Valpe prima della sirena.

II – La seconda frazione si tinge di giallonero. A 2:46 c’è la geniale intuizione di De Nardin, che serve un assist placcato oro a Borghi che in uno contro zero non sbaglia. 1-2 Varese.
Pochi istanti dopo è Terzago a mettere un ottimo disco in mezzo per Lenta che, a un passo dal portiere, controlla e firma il doppio vantaggio: 1-3.
Valpellice prova a reagire, ma in modo piuttosto scomposto, e i gialloneri contengono la manovra avversaria senza troppi problemi. Lo sfogo dei Bulldogs si spegne e la risposta varesina è di gran classe: ancora Terzago serve Piroso, che raccoglie e insacca l’1-4 con i padroni di casa che cambiano  portiere inserendo tra i pali Culasso.

III – Si riparte con i Mastini ancora in avanti, favoriti da una penalità per troppi uomini sul ghiaccio a carico dei padroni di casa. Piroso si ritrova un buon disco sul bastone, ma la conclusione del numero 55 giallonero non è precisa. Da lì Varese cala d’intensità come temuto e i padroni di casa fanno girare il disco con più fluidità. I Bulldogs ci provano con Payra, ma il portiere giallonero dice di no. Poi diventa un vero assalto, con la difesa varesina in forte affanno, e alla fine la Valpe trova il gol con una bella conclusione di Pozzi. 2-4.
Valpellice spinge ancora e crea due azioni pericolosissime. De Toni è costretto al fallo e i gialloneri restano in inferiorità nel momento peggiore. In quattro i Mastini soffrono parecchio, ma riescono ad arginare l’assalto dei Bulldogs. I padroni di casa però credono nella rimonta, i gialloneri sono a corto di energie e il ghiaccio è tutto biancorosso. I Mastini provano a colpire di rimessa con Borghi, che cerca il gol della sicurezza, ma Culasso è bravo a mettere in angolo.
I Bulldogs allora mettono sul ghiaccio tutto quello che hanno e riaprono la partita con Mazon, bravo a insaccare un disco sfuggito alla difesa giallonera. 3-4.
La risposta di Varese è immediata: Piroso spara, Lenta devia sotto porta, ma il jolly non arriva.
Negli ultimi secondi la Valpe tenta il tutto per tutto e richiama il portiere in panchina. I Mastini fermano l’assalto con l’ennesima prova di coraggio, e De Toni chiude i conti a porta vuota: 3-5.

L’ennesima prova di un Varese che, con gli uomini contati, risponde con carattere, sacrificio e senso di squadra. È una vittoria che vale doppio e che i Mastini si porteranno giovedì in via Albani, dove li aspetta l’Alleghe per il ritorno di Coppa Italia.

VALPELLICE BULLDOGS – HCMV MASTINI VARESE 3-5
(1-1; 0-3; 2-1)

RETI: 3.46 Piroso (VA – Lenta, Terzago), 11.15 Payra (VP – Majul, Smith); 22.46 Borghi (VA – De Nardin), 23.42 Lenta (VA – Terzago, Makinen), 25.15 Piroso (VA – Terzago, Crivellari); 46.38 Pozzi (VP – Payra, Smith), 56.28 Mazon Villanueva (VP – Ravera), 59.31 De Toni (VA).
VALPELLICE: Basraoui (Culasso dal 25.12); Semrad, Chiabrando, Payra, Ravera, Reynaud, Giordano, Ricca; Pozzi, Majul, Long, Villanueva, T. Salvai, Smith, Rosso, F. Salvai, Gay, Piccoli, Blanchetti, Solaro. All. Grossi.
VARESE: F. Matonti (Mordenti); Schina, De Nardin, Maekinen, M. Matonti, Anselmino; Piroso, Borghi, De Toni, Girardi, Crivellari, Terzago, Lenta. All. Rich.
ARBITRI: Petrov e Volcan (Brida, Picco).
NOTE. Penalità: VP 10′, VA 4′. Superiorità: VA 1-2, VA 1-5. Spettatori: 910.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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