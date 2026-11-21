Un Varese superlativo chiude la pratica Appiano, dominando gli avversari per due tempi e mezzo e passando in trasferta per 3-6. I Pirati ci provano, ma non riescono quasi mai a reagire alle ficcanti azioni dei Mastini, bravi ad annullare le trame avversarie e a mettere sul ghiaccio una personalità decisamente degna di nota.

Partita, ancora una volta, preparata nel modo migliore da coach Rich, capace di dosare le energie sfruttando al meglio gli uomini a disposizione. Intelligente l’idea di concedere a Maekinen la libertà di sganciarsi in avanti: proprio con le sue escursioni ha messo una seria ipoteca sul risultato nella prima parte di gara. Solita prestazione ad altissimi livelli di Filippo Matonti, che ha parato almeno due dischi cruciali, decisivi per mantenere il vantaggio dei Mastini. Altra vittoria del collettivo, di ragazzi che si trovano anche senza guardarsi. Buona la prestazione di Musa, non tanto (non solo) per la doppietta, che comunque fa sempre comodo, quanto per il suo graduale inserimento nel gruppo, in futuro potrebbe essere uno degli uomini chiave del gruppo.

Nel finale, caloroso applauso per i circa trenta tifosi partiti alla volta di Appiano, che non hanno smesso neppure per un secondo di incitare i gialloneri, diventati con questo successo la terza forza della IHL alle spalle di Aosta e Caldaro.

LA PARTITA

I – I Mastini scendono sul ghiaccio nel modo migliore, con le intelligenti consegne di coach Rich che chiedono chiaramente di non aspettare le incursioni dei Pirati. Il baricentro alto dei gialloneri genera subito buone occasioni, con Franchini, vero funambolo sui pattini, che dopo 60″ sfiora il gol in azione solitaria. A 3:07 Varese ha l’opportunità di giocare con l’uomo in più: buon power play, ma le reti restano bianche. Mastini ancora in avanti, con Bastille che prova a pescare il jolly dall’altezza dell’ingaggio sinistro, ma Giovanelli è ben piazzato. È sempre Varese a fare la partita, con Appiano costretto a ripiegare, fino a cedere su un’ottima azione in uno contro zero di Maekinen, bravo a firmare il gol del vantaggio: 0-1.

Appiano prova a reagire, ma con scarsi risultati, complici anche due ottimi interventi di Filippo Matonti; poi, a 18:07, Piroso smarca molto bene Borghi, che raddoppia. 0-2 e riposo.

II – Si torna sul ghiaccio con i Pirati in superiorità numerica, ma Varese fa quadrato davanti al proprio estremo difensore e annulla il power play. Appiano spinge e imbastisce due belle azioni, neutralizzate da altrettanti interventi di Filippo Matonti. All’ennesima incursione Steiner improvvisa un tiro dalla corta distanza che stavolta, dopo una carambola, finisce in rete. 1-2.

I Mastini reagiscono immediatamente e riprendono il controllo del ghiaccio, con Franchini, decisamente ispirato stasera, vicinissimo al gol. La rete arriva un minuto dopo: gran tiro di Marco Matonti e Maekinen, ben appostato, da due passi mette il disco dell’1-3 alle spalle di Giovanelli.

Varese cresce ancora e sfiora il poker, di nuovo con Franchini. I padroni di casa sono molto imprecisi in fase di costruzione e Varese ne approfitta per organizzare con calma la propria manovra. Nel finale di frazione sale in cattedra De Toni, che per tre volte consecutive cerca la via del gol, trovando però sempre sulla sua strada un ottimo Giovanelli.

III – Ripartenza ancora dipinta di giallonero, con De Toni che tenta un’altra discesa solitaria, ma l’estremo dei Pirati gli dice di no con il gambale. Sembra una questione personale: il 45 giallonero è sempre in avanti, Bastille tira, Giovanelli respinge e De Toni raccoglie il disco e insacca. 1-4.

I Mastini non smettono di spingere. Rich modifica linee e assetto: l’intelligenza del coach vale almeno il 50% del bel gioco visto questa sera sul ghiaccio. Varese ci prova con Piroso, il cui tiro fa la barba al palo, anche se il portiere dei Pirati era comunque sulla traiettoria. Altoatesini poco concentrati: le loro azioni di rimessa, superata la linea rossa, si sciolgono come ghiaccio al sole.

A 12′ dalla fine Appiano richiama in panchina il portiere, scelta che sembra dettata più dal profumo delle grappe monovitigno che dalla tattica. E infatti, dopo pochi secondi di 6 contro 5, i Pirati perdono il disco: Bastille serve Musa, che va a segno. 1-5 e prima rete in IHL per lo straniero.

Al 52′ Anselmino finisce in panca puniti per carica irregolare e Appiano ha la possibilità di accorciare; stavolta, però, l’allenatore preferisce tenere Giovanelli in porta, rinunciando alla doppia superiorità, e la penalità scade senza conseguenze. Un minuto dopo però Capacchione è lesto a mettere il bastone su un disco che passa dalle parti di Filippo Matonti: è la seconda marcatura dei Pirati. 2-5.

Appiano allora spinge con forza, di nuovo senza portiere: dopo una buona azione di pressing il disco rimbalza e resta davanti alla gabbia giallonera, dove Capacchione trova ancora la via del gol. 3-5.

Un uno-due molto pericoloso per Varese, che soffre la pressione; nel finale Appiano toglie ancora una volta il portiere, ma i Mastini si trasformano in avvoltoi: soffiano il disco ai padroni di casa e vanno di nuovo a segno con Musa per il 3-6 definitivo.

APPIANO PIRATES – HCMV MASTINI VARESE 3-6

(0-2; 1-1; 2-3)

MARCATORI: 11.19 Maekinen (V – De Toni, Piroso), 18.o7 Borghi (V – Piroso, Bastille); 22.32 Steiner (A – Schwingshackl, Piechenstein), 25.30 Maekinen (V – M. Matonti, Borghi); 42.50 De Toni (V – Terzago, Bastille), 48.52 Musa (V – Bastille, De Nardin), 53.18 Capacchione (A – Amici, Piechestein), 54.56 Capacchione (A – Brighenti, Mikkola), 57.42 Musa (V – Bastille, Terzago).

APPIANO: Giovanelli (Ferretti); G. Galimberti, Mikkola, Galvan, Moretti, Oberrauch, Spitaler, Rottensteiner, Kuppelwieser; T. Galimberti, Maekelae, Gagnon, Amici, Capacchione, Piechestein, Schwingshackl, Steiner, Zanvettor, Engl, Gasser, Morandell. All. Mensonen.

VARESE: F. Matonti (Mordenti); Schina, De Nardin, Maekinen, M. Matonti, Anselmino; Piroso, Borghi, De Toni, Bastille, Musa, Terzago, Girardi, Mazzacane, Franchini, Crivellari, Lenta. All. Rich.

ARBITRI: Bedana e Soraperra (Bertoldi e Zen).