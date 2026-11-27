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Poteva essere un novembre nero, e invece finora non lo è stato. Proprio nel momento più buio della stagione, infatti, i Mastini hanno saputo illuminarne la fase centrale con prestazioni di altissimo livello. Anziché contare gli assenti, coach Rich ha scelto di badare a schemi e assetto, inanellando vittorie preziose per la classifica e per il morale. Come quella del 14 novembre a Torre Pellice, dove con appena 12 giocatori di movimento e un solo straniero, Maekinen, il Varese ha giocato una partita di incredibile spessore.

I numeri, che non mentono mai, raccontano il percorso dei Mastini meglio delle parole: cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, la Final Four conquistata per il quinto anno di fila battendo l’Alleghe all’overtime e, sabato scorso, il 3-6 di Appiano, che ha consegnato ai gialloneri il terzo posto in solitaria a quota 21. In Alto Adige si è vista una squadra che funziona anche cambiando schemi. Maekinen, avanzato di qualche casella, ha firmato una doppietta, mentre Joey Musa sembra aver trovato la giusta collocazione nel caleidoscopico scacchiere giallonero. È tornato a disposizione anche Raphael Bastille, con la grinta e la determinazione di sempre: la coperta ora non sembra più così corta.

Restano lassù Aosta e Caldaro, che viaggiano a un altro ritmo ma non sono imbattibili. Alle loro spalle c’è il Varese, con un piccolo margine sul gruppo che potrebbe crescere in caso di vittoria, visto che l’Appiano è atteso dall’ostico ghiaccio dei Lucci.

ATTENZIONE AI FALCONS



Chi ha frequentato il ghiaccio negli ultimi decenni sa che il Fassa non è mai un avversario qualunque. Il confronto con Varese è una delle classiche dell’hockey italiano e porta con sé il peso di una tradizione che ha attraversato la Serie A e l’Alps League. La squadra della Val di Fassa arriva a Varese dopo una serata da dimenticare. Sabato scorso, tra le mura amiche, ha perso 6-7 ai rigori contro il Pergine al termine di una partita folle, piena di sorpassi e controsorpassi, che i Falcons avevano condotto e poi riacciuffato con Cassan a pochi minuti dalla fine. In precedenza erano arrivati il ko all’overtime con la capolista Aosta e il 5-2 incassato a Torre Pellice.

È quindi un Fassa che ha bisogno di conferme e che sul ghiaccio giallonero metterà tutto quello che ha. Massima attenzione agli alfieri in casacca azzurra: Andrii Mikhnov, autore di una doppietta contro il Pergine, e Jimi Kuronen, insieme ai soliti Vigl e Messner, che danno qualità alle linee offensive.

MASTINI MUTAFORME

Sul piano tattico è praticamente impossibile anticipare le mosse di coach Rich. Anche se in maniera quasi impercettibile, si notano modifiche in termini di assetto e di gioco della squadra, con schemi e posizioni che mutano rispetto all’avversario, anche a partita in corso. Condizione davvero favorevole questa, che ha fatto quasi sempre la differenza.

In generale sarà importante correggere le sbavature emerse nelle ultime superiorità numeriche anche se, con il terzo posto nella graduatoria della lega, quello giallonero resta tra i migliori power play del campionato. Va meno bene il penalty killing, penultimo in classifica. Per questo la disciplina, e il fallo “solo se serve”, devono diventare un mantra. C’è poi l’ingrediente speciale dei Mastini: il pubblico dell’Acinque Ice Arena, chiamato ancora una volta a sostenere i colori gialloneri con il suo calore e con quelle vibrazioni fortissime che dagli spalti arrivano fino al ghiaccio.

PORTA TRE DISCHI – Su tutte le piattaforme di ascolto è disponibile la sesta e ultima puntata della trasmissione di Radio Materia dedicata agli hockeyisti fuori dal ghiaccio: in questo episodio il protagonista è Thomas Larkin, . La trovate anche nel box soprastante.

IHL (13a giornata – sabato 28 novembre)

PROGRAMMA: Varese – Fassa (18,30); Pergine – Pusteria Jr. (18.45); Caldaro – Appiano; Feltre – Aosta (19,30); Alleghe – Valdifiemme (20,30). Riposa: Valpellice.

CLASSIFICA: Aosta 30; Caldaro 29; VARESE 21; Appiano 20; Fassa 15; Alleghe 13; Valpellice 12; Pergine, Feltre, Valdifiemme 11; Pusteria Jr. 7.